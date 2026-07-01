Предупреждение за екстремни горещини в Торонто преди мача между Португалия и Хърватия

Привържениците, които ще присъстват на 1/16-финалния сблъсък от Световното първенство по футбол между Португалия и Хърватия в Торонто, получиха сериозно предупреждение. Властите ги призоваха да се хидратират редовно и да ограничат консумацията на алкохол заради издадения от Агенцията за околна среда на Канада сигнал за екстремни горещини.

Мишел Мурти, медицински служител на град Торонто, отправи конкретни съвети към феновете. „Не чакайте да ожаднеете, а пийте вода през целия ден. Опитайте се да намалите приема на алкохол, тъй като той може да доведе до по-сериозна дехидратация“, заяви тя.

Според Мурти, заради високата влажност в четвъртък, температурата в Торонто може да се усеща като 40 градуса по Целзий. Здравните власти са в готовност да реагират и при евентуална гръмотевична буря, която би могла да наложи отмяна на събитията във фен зоните.

Мачът в четвъртък е последният от Мондиала, който ще се играе на стадион „Торонто“ – най-малкото съоръжение на турнира. Въпреки това градът продължава да организира партита и публични зони за гледане на всички двубои. Междувременно канадците в цялата страна, от запад до изток, се борят с тежки метеорологични условия – от наводнения до екстремни жеги – в навечерието на националния празник Деня на Канада.

„Просто искам да се прибера в хотела и да си почина“, сподели Лаура Албарес, привърженичка от Колумбия. „Слава Богу, че има питейна вода... може би ще изляза по-късно, защото е твърде горещо“, добави тя.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google