Кристиано Роналдо и Португалия предизвикаха фурор в Торонто

Португалският национален отбор пристигна в Торонто за своя осминафинален двубой от Световното първенство срещу Хърватия. На хартия иберийците ще се чувстват като домакини поради огромната португалска общност в града, както и заради многобройните фенове на Кристиано Роналдо. Всички те вече започнаха да играят своята роля, демонстрирайки подкрепата си на всяка крачка.
Десетки привърженици се събраха пред хотела на отбора в центъра на Торонто. Те чакаха с часове с надеждата да зърнат, макар и за секунда, Кристиано Роналдо и останалите звезди на португалския тим.
В следобедните часове отборът се отправи към последната си тренировка преди мача. В „Сентeниъл Парк“ вече ги очакваха множество фенове, голяма част от които без билети за срещата с Хърватия, но с огромното желание да видят Кристиано, описвайки преживяването като "нещо, което се случва веднъж в живота".
В крайна сметка CR7 отвърна на обичта на феновете, които го чакаха въпреки дъжда и заплахата от гръмотевична буря. На път към автобуса той отдели момент, за да поздрави и благодари на присъстващите. При завръщането си в хотела той излезе на балкона, за да приветства множеството – сцена, която улиците на Торонто никога няма да забравят.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago