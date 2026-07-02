Кристиано Роналдо и Португалия предизвикаха фурор в Торонто

Португалският национален отбор пристигна в Торонто за своя осминафинален двубой от Световното първенство срещу Хърватия. На хартия иберийците ще се чувстват като домакини поради огромната португалска общност в града, както и заради многобройните фенове на Кристиано Роналдо. Всички те вече започнаха да играят своята роля, демонстрирайки подкрепата си на всяка крачка.

Fans went into a frenzy the moment they spotted Cristiano Ronaldo and his Portuguese teammates at their hotel in Toronto. 🤯🇵🇹🇨🇦 pic.twitter.com/jMh33ZERyk — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) July 2, 2026

Десетки привърженици се събраха пред хотела на отбора в центъра на Торонто. Те чакаха с часове с надеждата да зърнат, макар и за секунда, Кристиано Роналдо и останалите звезди на португалския тим.

🇵🇹🇨🇦 This is why Cristiano Ronaldo’s fans never stop showing up.



He saw the crowd waiting for him, and took the time to acknowledge them.



A small gesture… but one that means everything to the people who showed up just to see him. Pure class.



Writer: Val… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 2, 2026

В следобедните часове отборът се отправи към последната си тренировка преди мача. В „Сентeниъл Парк“ вече ги очакваха множество фенове, голяма част от които без билети за срещата с Хърватия, но с огромното желание да видят Кристиано, описвайки преживяването като "нещо, което се случва веднъж в живота".

В крайна сметка CR7 отвърна на обичта на феновете, които го чакаха въпреки дъжда и заплахата от гръмотевична буря. На път към автобуса той отдели момент, за да поздрави и благодари на присъстващите. При завръщането си в хотела той излезе на балкона, за да приветства множеството – сцена, която улиците на Торонто никога няма да забравят.

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Снимки: Imago