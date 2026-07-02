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Португалия срещу Хърватия в сблъсък на две легенди

  • 2 юли 2026 | 11:55
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Португалия се изправя срещу Хърватия в Торонто в сблъсък от 1/16-финалите на Световното първенство в Северна Америка. Победителят от двубоя ще се изправи срещу Испания или Австрия на осминафиналите. Камерите основно ще бъдат насочени към легендите и капитани на двата отбора Кристиано Роналдо и Лука Модрич. За единия от тях това се очаква да бъде последен мач на Мондиал.

Иберийците до голяма степен разочароваха в груповата фаза. Те направиха равенства с ДР Конго и Колумбия и разбиха Узбекистан с 5:0, като завършиха на второ място в групата си. Хърватите започнаха със загуба от Англия, но след това постигнаха победи над Панама и Гана.

Двата отбора никога не са се срещали на Мондиал, но съперничеството има богата история. На Евро 1996 португалците спечелиха с 3:0, а на Евро 2016 Роналдо и Модрич бяха на терена, когато гол на Рикардо Куарешма в продълженията донесе успех на иберийците. Последният им сблъсък беше през ноември 2024 в Лигата на нациите и завърши 1:1.

41-годишният Роналдо и 40-годишният Модрич са близо до края на кариерите си, въпреки че Кристиано сякяш още няма намерения да спира. Двамата играха заедно шест сезона в Реал Мадрид и вдигнаха четири пъти трофея в Шампионската лига. Роналдо стана първият в историята с голове на шест световни първенства. За него това ще е девета среща на директни елиминации на Мондиал, но той няма гол в предишните осем. Модрид пък стана най-възрастният футболист с асистенция на световно първенство.

В Португалия има доста критики към Роберто Мартинес и те изглеждат основателни. В първите три мача той не впечатли. Голям дебат има около Бернардо Силва. След като беше заменен на полувремето в първия мач, той трябваше да гледа следващите два от резервната скамейка. Жоао Феликс му отне титулярното място, а дори Рафаел Леао изглежда е с предимство при евентуална промяна.

Златко Далич също прави някои експерименти. Йошко Гвардиол изненадващо бе оставен извън състава за мача с Гана. Сега се очаква защитникът на Манчестър Сити да се завърне сред титулярите. Това ще позволи на Иван Перишич да действа по-свободно по лявото крило в предни позиции.

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