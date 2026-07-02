Кристиано Роналдо с призив към феновете преди битката с Хърватия

Кристиано Роналдо мобилизира португалските фенове часове преди сблъсъка между Португалия и Хърватия, който е част от 1/16-финалите на Световното първенство. Капитанът на отбора на "петте щита" публикува в социалните мрежи няколко снимки, показващи подкрепата на португалците по време на турнира, и отправи молба: „Накарайте ни да се чувстваме като у дома си.“

Двубоят е в Торонто идната нощ от 02:00 часа българско време. Лудост е думата, която описва ситуацията в града заради присъствието на националния отбор.

Победителят от дуела ще срещне на осминафиналите Испания или Австрия.

Кристиано Роналдо и Португалия предизвикаха фурор в Торонто

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