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Роберто Мартинес определи първите три мача на Португалия като подготовка за следващата фаза

  • 2 юли 2026 | 11:23
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Старши треньорът на Португалия Роберто Мартинес заяви, че отборът му ще подходи към елиминационната фаза като към "второ Световно първенство“, когато се изправи срещу Хърватия в сблъсъка си от 1/16-финалите в Торонто. Португалия завърши наравно с ДР Конго и Колумбия след победа с 5:0 над Узбекистан, като завърши втора в група "K" след колумбийците в трудния си начален етап на шампионата.

"Утре започваме второто Световно първенство, подготовката беше много важна“, каза Мартинес, визирайки трите мача от груповата фаза, които той определи като „трудни“.

Мартинес добави, че е наясно с предизвикателството, което Хърватия ще представи, тъй като те завършиха втори през 2018-а и трети през 2022-а. „Хърватия е отбор, който познаваме много добре. Те също така знаят нашите силни страни и талант, така че ще бъде оспорван мач“, коментира той.

Испанецът се сблъска с критики, след като Кристиано Роналдо изигра пълни 90 минути в последния мач на отбора от груповата фаза срещу Колумбия, като португалските медии изразиха опасения относно липсата на игрово време за другия нападател Гонсало Рамош. Мартинес отхвърли тези опасения, казвайки, че неговите „играчи знаят какво се очаква от тях и ще бъдат готови, когато бъдат извикани. "Важното е всички футболисти да са готови да играят за отбора - независимо дали са в титулярния състав или на скамейката", каза той.

Голяма част от фокуса върху терена ще бъде насочен към 41-годишния Роналдо и бившия му съотборник от Реал Мадрид Лука Модрич, на 40 години, тъй като двамата капитани се изправят един срещу друг в мач, който се очаква да бъде последен за един от тях на Световното първенство. Мартинес приветства и двамата като икони на спорта. „Хората говорят за възрастта, но възрастта е просто число. Важното е какво правят и примерът, който дават в съблекалнята“, каза той.

Двубоят ще има емоционално значение за Португалия, тъй като те излизат на терена ден преди годишнината от смъртта на нападателя Диого Жота в автомобилна катастрофа. Полузащитникът Витиня каза, че почитането на паметта на Жота ще бъде допълнителна мотивация за тима да си осигури място на осминафиналите.

„Имаме цялата мотивация да спечелим утре . . . за нашите семейства, за Диого Жота, за цялата страна, за цяла Португалия. Ето защо ще направим всичко възможно, наистина най-доброто от себе си, за да спечелим Хърватия“, каза той.

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Снимки: Imago

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