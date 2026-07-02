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Шлотербек: Фактът, че напуснахме турнира по този начин, боли невероятно

  • 2 юли 2026 | 17:33
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Германският национал Нико Шлотербек, който се контузи в хода на Световното първенство по футбол и пропусна 1/16-финалния двубой срещу Парагвай, след който представителният тим на страната отпадна от шампионата, заяви, че емоциите все още са много силни.

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"Два дни по-късно шокът все още е толкова дълбок, колкото и в първата секунда след отпадането", написа Шлотербек в профила си в социалната платформа Instagram.

"Изглежда, че всичко, за което работих толкова усилено, се срути в последните няколко дни. Фактът, че напуснахме турнира по този начин, боли невероятно. Това, което ме вълнува най-много, е, че не можах да помогна на отбора толкова, колкото си обещавах. Тези, които ме познават лично, знаят, какво пожертвах в последните година и половина, за да бъда отново възстановен и стабилен.

В момента просто се чувствам много зле. Разочарован към и честно казано не знам как да осмисля всичко това. Но има едно нещо, което мога да обещая - ще преодолея и тази травма, ще направя всичко, за да се върна още по-силен от преди", добави 26-годишният защитник, визирайки и травмата на левия глезен, която го извади от игра по време на Мондиал 2026.

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