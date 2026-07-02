Нико Петров: Отборът на Франция иска да разруши планетата със своите супергерои

В новото издание на „Анализът на Нико Петров“ специалистът насочи вниманието си към представянето на Франция на Мондиал 2026, като акцентира върху впечатляващия набор от класни футболисти, с които разполага селекционерът Дидие Дешан.

„Франция има най-силния отбор с множество играчи, които аз наричам супергерои със суперсили“, заяви анализаторът.

Той направи любопитен паралел между Дешан и Тони Старк от филмовата поредица „Отмъстителите“, визирайки начина, по който френският селекционер се е върнал по-силен след загубата от Аржентина във финала на Световното първенство през 2022 година. Нико Петров открои една от големите звезди на Франция – Майкъл Олисе, като основен конкурент на Ламин Ямал. Според него двамата могат да изградят съперничество, подобно на това между Лионел Меси и Кристиано Роналдо.

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В тактическия си анализ Петров посочи като ключов елемент способността на Олисе да намира свободните пространства зад линията на халфовете – зона, от която французинът е изключително опасен за противниковата врата. Анализаторът обърна внимание и на отличителните му качества – силен дрибъл, умение да преодолява съперници в централната зона и винаги да търси най-прекия път към вратата. По думите му това е изключително трудно за изпълнение от футболист, който по природа е флангови играч, но е използван в центъра на терена.

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В края на предаването Нико Петров заключи, че когато един треньор разполага с футболисти като Майкъл Олисе, Килиан Мбапе и Усман Дембеле, не е необходимо да изгражда сложен тактически модел в атака, защото може да разчита на техните индивидуални качества, креативност и способност сами да решават мачовете. Според него основният фокус на наставника трябва да бъде върху организацията на играта в защита.

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