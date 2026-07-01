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  3. Мбапе все още е много пред Ямал, смята легендата Джордж Уеа

Мбапе все още е много пред Ямал, смята легендата Джордж Уеа

  • 1 юли 2026 | 19:47
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Носителят на "Златната топка" за 1995 г. Джордж Уеа е на мнение, че звездата на френския национален отбор Килиан Мбапе е далеч пред испанския талант Ламин Ямал.

Нападателят на Реал Мадрид се разписа два пъти при победата на „петлите“ с 3:0 над Швеция в мач от 1/16-финалите на Световното първенство, с което вече има шест гола и две асистенции от началото на турнира.

В коментар за предаването „Ел Чирингито“ Уеа направи сравнение между двамата футболисти.

Мбапе е феномен. Той е наистина добър играч и много добър голмайстор. Ламин Ямал е млад човек и не бива да се сравнява с Килиан Мбапе, който е феномен, докато Ямал все още се развива. Надявам се Ямал да продължи да се подобрява, но не може да се сравнява с Мбапе. Всички знаят, че Мбапе е много по-добър“, заяви легендарният либериец.

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