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Анри: Олисе е най-важният играч на Франция

  • 1 юли 2026 | 17:10
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Легендата на Франция Тиери Анри изрази позиция, че най-важният футболист в този отбор на "петлите" е Майкъл Олисе, въпреки че звездата на Байерн (Мюнхен) все още не е вкарал гол на Световното първенство.

Олисе обаче вече има пет асистенции, като по този показател е номер 1 на Мондиала, а при успеха срещу Швеция (3:0) подаде за гола на Брадли Баркола и за второто попадение на Килиан Мбапе. В момента той е само на асистенция от рекорда на Пеле, който през 1970 има шест голови подавания за Бразилия.

Майкъл Олисе е само на асистенция от рекорда на Пеле на световни първенства
Майкъл Олисе е само на асистенция от рекорда на Пеле на световни първенства

"Това, което прави без топка, няма аналог. По принцип хората се фокусират върху това, което прави играчът, когато топката е в краката му, а често, когато си много техничен, пренебрегваш играта в защита. При него не е така, той има изключителна интелигентност за играта. Майкъл е феномен", каза Анри за Fox Sports.

"Неговата визия за играта е уникална, много по-различна от тази на другите. Ако нещата не се случват така, както той желае, понякога може да се изключи от мача. Той действа с такава прецизност и скорост, че ако не сте на същите вълни, може да се ядоса", каза още бившият нападател на Арсенал и Барселона.

"Какъв играч, имал съм привилегията да го тренирам (б. а. - в олимпийския отбор на Франция). Понякога на тренировка правеше някои от неговите номера и трябваше да се въздържам да не възкликна "уау", защото треньорът не прави така. Но казвах на помощниците ми: "Видяхте ли това?!". Той е от друга планета. Най-полезен винаги ще бъде Килиан заради ефективността и извънземната му статистика, но най-важен е Майкъл Олисе", завърши Тиери Анри.

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Снимки: Imago

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