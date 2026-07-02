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Франция се завърна в Бостън, където ще се готви за мача с Парагвай

  • 2 юли 2026 | 11:56
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Националният отбор на Франция се завърна в своята база в Бостън след убедителна победа с 3:0 над Швеция в 1/16-финалите на Световното първенство. Сега фокусът на тима е изцяло върху възстановяването и подготовката за осминафиналния сблъсък срещу Парагвай в събота.

Възпитаниците на Дидие Дешан изиграха силен мач на стадион „Ню Джърси“ във вторник, в който капитанът Килиан Мбапе отбеляза два гола, а Брадли Баркола добави трети. Майкъл Олисе се отличи с хеттрик от асистенции.

С тази победа Франция продължи забележителната си серия от пет поредни мача на световни финали, в които отбелязва три или повече гола. Двете попадения на Мбапе увеличиха сметката му на 18 гола в едва 18 мача на световни първенства, доближавайки го само на един гол от рекорда на Лионел Меси от 19.

Отборът пристигна обратно в Бостън в ранните часове на сряда, като програмата за деня беше изцяло насочена към възстановяване.

След това играчите се отправиха към официалната тренировъчна база на Франция в университета „Бентли“. Там футболистите, които играха по-малко срещу Швеция, проведоха пълноценна тренировка, докато титулярите се концентрираха върху леки бегови упражнения и процедури.

На 4 юли Франция ще се изправи срещу Парагвай на стадиона във Филаделфия, след като южноамериканците поднесоха изненада, отстранявайки Германия след изпълнение на дузпи.

Очаква се отборът на Франция да наблегне върху тактиката преди да отпътува за Филаделфия.

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