Кристиан Виери: Франция няма конкуренция, Меси е в различна категория

Бившият национал на Италия Кристиан Виери смята, че Франция има най-пълноценния състав от участниците на Световното първенство по футбол в Северна Америка, като именно французите и защитаващият титлата си Аржентина са фаворити за спечелване на титлата.

Според Виери, само двама настоящи играчи от италианския национален тим са достатъчно добри, за да бъдат титуляри в състава, воден от Дидие Дешан - Джанлуиджи Донарума и Сандро Тонали.

Vieri sul Mondiale: "Messi è come Harry Potter, Francia la Nazionale più completa" https://t.co/d7JicUSOCa Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Christian Vieri ha parlato del Mondiale e chi sia la favorita per lui: "La Francia è la più completa, non cè… pic.twitter.com/YRdVjJXYyg — Eventi e News (@eventixnews) July 2, 2026

"Франция няма конкуренция. Те са твърде силни“, коментира 52-годишният Кристиан Виери в интервю за "Гадзета дело Спорт".

"Гледам Франция и Аржентина, защото Лионел Меси се противопоставя на всякаква логика. Той е като Хари Потър - прави магии дори на 39 години. Той е в различна категория, няма сравнение с останалите. Той, Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд ще се конкурират за Златната обувка. Бих казал също, че трябва да се внимава за Норвегия, заедно с Бразилия. За мен те са почти сред фаворитите“, заяви бившият нападател.

"Що се отнася до класацията за голмайстор номер 1 за всички времена, там няма конкуренция. Мбапе е по-млад, ще вкара още 6 или 7 гола на следващото Световно първенство и ще остави всички зад гърба си", каза той.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google