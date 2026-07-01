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  3. Парагвай се готви за сблъсъка с Франция от осминафиналите на Световното първенство

Парагвай се готви за сблъсъка с Франция от осминафиналите на Световното първенство

  • 1 юли 2026 | 17:06
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Националният отбор на Парагвай проведе тренировка в сряда в базата на Университета на Пенсилвания, подготвяйки се за предстоящия си мач от осминафиналите на Световното първенство по футбол срещу Франция. Мачът е в събота във Филаделфия.

Парагвайците поднесоха една от най-големите изненади на турнира, след като елиминираха четирикратния шампион Германия след изпълнение на дузпи.

Елиминационният двубой на 4 юли на стадиона във Филаделфия ще определи кой от двата отбора ще продължи към четвъртфиналите на Мондиала. Според повечето специалисти Франция е сред фаворитите за титлата, но след победата над бундестима гуараните могат да мечтаят.

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