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  3. Майкъл Олисе е само на асистенция от рекорда на Пеле на световни първенства

Майкъл Олисе е само на асистенция от рекорда на Пеле на световни първенства

  • 1 юли 2026 | 07:46
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След като направи две асистенции при победата над Швеция с 3:0, Майкъл Олисе вече има пет голови подавания на Световното първенство през 2026 г. Така френският атакуващ полузащитник се доближи само на една асистенция от изравняването на рекорда на Пеле.

Атаката на Франция продължава да впечатлява, а Олисе отново беше в центъра на събитията. Въпреки че не отбеляза гол срещу Швеция в този осминафинален мач от Мондиал 2026, той се отличи с две нови асистенции, с които общият му брой от началото на турнира достигна пет. Фланговият футболист направи две клюочи подавания и двубоя срещу Ирак, а една асистенция направи в откриващия мач на Франция на турнира срещу Сенегал.

Откакто „Опта“ води статистика за надпреварата, само един играч е записал повече асистенции в рамките на едно Световно първенство – Пеле. През 1970 г. бразилската легенда подава за шест гола на своите съотборници, а „Селесао“ печели световната титла.

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