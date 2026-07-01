Мбапе: Наясно съм какво се очаква от мен

Голмайсторът на Франция Килиан Мбапе остава здраво стъпил на земята, въпреки блестящото си представяне от началото на Мондиал 2026. Звездата на “петлите” се разписа два пъти за победата с 3:0 над Швеция на 1/16-финалите и вече има 6 гола на това първенство и общо 18 на световни финали.

“Наясно съм за какво играя и какво се очаква от мен. Това важи за целия отбор”, заяви Мбапе непосредствено след двубоя.

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“Започнахме малко плахо, но после създадохме много положения. Можехме да вкараме първия гол по-рано, но като цяло контролирахме мача”, сподели нападателят.

Той коментира и радостта си след един от головете, когато отиде до тъчлинията и прегърна селекционера Дидие Дешан.

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“Всички сме заедно. Треньорът премина през тежки изпитания. Има и по-важни неща от футбола. Този жест е от целия отбор, всички сме с него”, каза Мбапе.

“Обстановката в отбора е чудесна. Вече мислим за следващия мач. Не трябва да подценяваме Парагвай, който елиминира Германия”, добави стрелецът на “петлите”.

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Снимки: Gettyimages