Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Франция
  3. Мбапе: Наясно съм какво се очаква от мен

Мбапе: Наясно съм какво се очаква от мен

  • 1 юли 2026 | 02:51
  • 248
  • 0

Голмайсторът на Франция Килиан Мбапе остава здраво стъпил на земята, въпреки блестящото си представяне от началото на Мондиал 2026. Звездата на “петлите” се разписа два пъти за победата с 3:0 над Швеция на 1/16-финалите и вече има 6 гола на това първенство и общо 18 на световни финали.

“Наясно съм за какво играя и какво се очаква от мен. Това важи за целия отбор”, заяви Мбапе непосредствено след двубоя.

Мбапе е само на един гол зад Меси, но подобри други два рекорда
Мбапе е само на един гол зад Меси, но подобри други два рекорда

“Започнахме малко плахо, но после създадохме много положения. Можехме да вкараме първия гол по-рано, но като цяло контролирахме мача”, сподели нападателят.

Той коментира и радостта си след един от головете, когато отиде до тъчлинията и прегърна селекционера Дидие Дешан.

Дуото Мбапе – Дембеле с постижение за историята
Дуото Мбапе – Дембеле с постижение за историята

“Всички сме заедно. Треньорът премина през тежки изпитания. Има и по-важни неща от футбола. Този жест е от целия отбор, всички сме с него”, каза Мбапе.

“Обстановката в отбора е чудесна. Вече мислим за следващия мач. Не трябва да подценяваме Парагвай, който елиминира Германия”, добави стрелецът на “петлите”.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Емерс Фае: В такива мачове изходът се определя от малките детайли

Емерс Фае: В такива мачове изходът се определя от малките детайли

  • 30 юни 2026 | 23:38
  • 434
  • 0
Солбакен: Още не мислим за Бразилия

Солбакен: Още не мислим за Бразилия

  • 30 юни 2026 | 23:31
  • 388
  • 0
Холанд: Бях твърде уморен за продължения

Холанд: Бях твърде уморен за продължения

  • 30 юни 2026 | 23:26
  • 947
  • 3
Стефан де Фрай подписа с Панатинайкос

Стефан де Фрай подписа с Панатинайкос

  • 30 юни 2026 | 23:18
  • 715
  • 1
Марсилия уволни Хабиб Бей

Марсилия уволни Хабиб Бей

  • 30 юни 2026 | 23:09
  • 810
  • 2
Франция с лекота мина през Швеция, Мбапе отново блести

Франция с лекота мина през Швеция, Мбапе отново блести

  • 1 юли 2026 | 01:53
  • 18361
  • 176
Виж всички

Водещи Новини

Мексико - Еквадор, началото е отложено

Мексико - Еквадор, началото е отложено

  • 1 юли 2026 | 03:45
  • 2324
  • 8
Франция с лекота мина през Швеция, Мбапе отново блести

Франция с лекота мина през Швеция, Мбапе отново блести

  • 1 юли 2026 | 01:53
  • 18361
  • 176
Холанд огорчи Кот д’Ивоар с късен гол и уреди сблъсък между Норвегия и Бразилия

Холанд огорчи Кот д’Ивоар с късен гол и уреди сблъсък между Норвегия и Бразилия

  • 30 юни 2026 | 21:58
  • 26059
  • 90
ЦСКА се прибра от Австрия, Янев обеща още нови попълнения

ЦСКА се прибра от Австрия, Янев обеща още нови попълнения

  • 1 юли 2026 | 01:45
  • 1765
  • 7
Левски помете Радник в последната си контрола! Португалец с дебютен гол за "сините"

Левски помете Радник в последната си контрола! Португалец с дебютен гол за "сините"

  • 30 юни 2026 | 21:02
  • 60524
  • 258
Григор с победоносно завръщане и сълзи на "Уимбълдън"

Григор с победоносно завръщане и сълзи на "Уимбълдън"

  • 30 юни 2026 | 22:20
  • 43136
  • 38