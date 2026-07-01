Дешан се поклони на Мбапе

Селекционерът на Франция Дидие Дешан изрази своето възхищение към приноса на Килиан Мбапе за победата на тима над Швеция.
Двукратните световни шампиони постигнаха успех с 3:0, с който си осигуриха място на осминафиналите на Световното първенство. Най-добрият голмайстор в историята на френския национален отбор се отличи с два гола в мача.
Мбапе: Наясно съм какво се очаква от мен
В 85-ата минута треньорският щаб реши да замени Мбапе. Докато Килиан напускаше терена, Дешан му се поклони два пъти в знак на признателност.
Самият Мбапе пък прегърна селекционера на "петлите" след първия си гол и после обясни, че това е бил жест от името на целия отборв знак на съчувствие към Дешан за загубата на майка му.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages