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Дешан се поклони на Мбапе

  • 1 юли 2026 | 03:39
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Селекционерът на Франция Дидие Дешан изрази своето възхищение към приноса на Килиан Мбапе за победата на тима над Швеция.

Двукратните световни шампиони постигнаха успех с 3:0, с който си осигуриха място на осминафиналите на Световното първенство. Най-добрият голмайстор в историята на френския национален отбор се отличи с два гола в мача.

Мбапе: Наясно съм какво се очаква от мен
Мбапе: Наясно съм какво се очаква от мен

В 85-ата минута треньорският щаб реши да замени Мбапе. Докато Килиан напускаше терена, Дешан му се поклони два пъти в знак на признателност.

Самият Мбапе пък прегърна селекционера на "петлите" след първия си гол и после обясни, че това е бил жест от името на целия отборв знак на съчувствие към Дешан за загубата на майка му.

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Снимки: Gettyimages

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