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В Ниската земя са сигурни, че Куман ще подаде оставка

  • 30 юни 2026 | 21:23
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Очаква се селекционерът на Нидерландия Роналд Куман да подаде оставката си в следващите дни, след като тимът бе елиминиран рано от Световното първенство след загуба от Мароко след изпълнение на дузпи.

Куман беше попитан директно след мача с Мароко дали е подал оставка. "Не, веднага след мача разочарованието е толкова силно в съзнанието ви. Първо, ще подредя мислите си. Ще започна това още утре сутринта. И може би ще стигна до заключение до обяд", обеща треньорът.

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Медиите в страната обвиниха Куман, че е изоставил "холандската школа" на атакуващия футбол, като е пуснал петима защитници срещу Мароко. Един репортер предположи, че футболистите са се уплашили. Това разстрои Куман, който защити стратегията си, но не убеди критиците.

 Всекидневникът “Algemeen Dagblad” прогнозира, че специалистът ще се откаже след представяне на "лалетата", което "варираше от мудно, безцелно подаване и отстъпление срещу Япония до енергичен отговор срещу Швеция и след това обратно до 80% манталитет срещу Тунис."

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Преди четири години в Катар, под ръководството на Луис ван Гаал, “оранжевите” стигнаха до четвъртфиналите. Куман пое треньорския пост на следващата година, но с противоречиви резултати. Нидерландците достигнаха до полуфиналите на Европейското първенство през 2024 година, но не успяха да победят нито една от страните, класирани в топ 25 на ранглистата на ФИФА.

63-годишният Куман беше треньор на Нидерландия от февруари 2018, преди да напусне внезапно през август 2020-а, за да поеме Барселона.

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Снимки: Imago

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