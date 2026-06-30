Има ли бъдеще за Верстапен в Макларън или просто това е натиск срещу Ред Бул?

По време на състезателния уикенд в Австрия Макс Верстапен заяви, че Ред Бул знае какво трябва да направи, за да го задържи за сезони 2027 и 2028 във Формула 1. Какво обаче се крие зад тези думи?

Макс Верстапен има договор с Ред Бул до края на 2028, но също както и преди година, бъдещето му остава една от основните теми за разговор в падока на Формула 1.

Oscar Piastri was the @aramco Speed Master in Austria 💪



The Aussie clocked a top speed of 348 km/h!

👉 https://t.co/ty7G0aHoJ0#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/fv4OXd958w — Formula 1 (@F1) June 30, 2026

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В началото на тази година основният въпрос беше дали нидерландецът изобщо ще остане във Ф1 заради недоволството си от техническите правила. Тази заплаха обаче до голяма степен изчезна след поетапните корекции, които ще доведат до разпределение на мощността 60:40 през 2028 г.

Логичният следващ въпрос е за кой отбор ще се състезава Верстапен през следващите години, като в това отношение настоящата ситуация изглежда като нещо, което сме виждали. Защото миналата година ситуацията около бъдещето на Макс беше същата.

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Тогава Ред Бул също трябваше да покаже на Верстапен, че може да се справи с трудна ситуация, а пилотът – точно както и сега – дълго време не виждаше голяма нужда да говори публично.

Тази тенденция се запази и по време на състезателния уикенд за Гран При на Австрия. След като вестник „Дейли Мейл“ съобщи за неофициални разговори с Макларън, Верстапен логично беше попитан за бъдещето си и какво очаква да види от Ред Бул, за да остане.

„Те знаят, но няма нужда да говоря твърде много за това“, заяви четирикратният световен шампион след квалификацията в Шпилберг.

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Наистина ли Макларън е възможен вариант за Верстапен?

Що се отнася до съобщенията за „неофициални разговори“ между Верстапен и Макларън, хората в папая цветове в падока не отричат, че такива разговори са се водили. Вместо това те правилно посочват, че подобни дискусии са напълно нормални.

„Всички говорят с всички“, гласеше отговорът. И точно защото Верстапен продължава да държи бъдещите си планове отворени в публичното пространство, би било наивно съперничещите отбори да не водят неофициални разговори за настоящия му статут.

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Между другото, точно това каза и шефът на Мерцедес Тото Волф миналата година, когато многократно го питаха за разговорите му с Верстапен.

„Ако има четирикратен световен шампион, който трябва да реши какво ще прави в бъдеще, то като шеф на отбор е твой дълг да видиш накъде отиват нещата“, беше мнението на Волф по въпроса.

Изпълнителният директор на Макларън Зак Браун се изрази малко по-дипломатично миналия уикенд, но също не отхвърли веднага слуховете.

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„Бих бил много изненадан, ако Ландо или Оскар отидат другаде, защото са много щастливи - каза Браун пред Sky Sports F1. - Разбира се, имаме договори, но дори и извън това, оставяйки договорите настрана, ние сме много доволни от тях, а и те са много щастливи тук. Ако по някаква странна причина някой се подхлъзне на бананова кора, излизайки от ваната, тогава, разбира се, Макс е четирикратен световен шампион.“

Макар настоящата сага да е позната в някои отношения, има две големи разлики в сравнение с миналата година. Първата е, че заводският отбор на Мерцедес вече не е в центъра на историята.

В Шпилберг Волф заяви, че Мерцедес не иска да променя пилотския си състав за 2027, докато Джордж Ръсел за пореден път каза, че „100%“ ще кара за „сребърните стрели“ догодина.

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Въпреки че договорът на Ръсел беше обявен като многогодишен, в падока се смята, че става дума за конструкция „една плюс една“ година. По време на априлската пауза Ръсел вече обясни, че има ясни параметри и въз основа на тях той би трябвало да кара за Мерцедес и догодина.

Това е логично не само заради представянето на самия Ръсел, но и по друга причина: предвид историята на Верстапен срещу съотборниците му, би било рисковано четирикратният шампион да бъде поставен до Кими Антонели, особено след като младият италианец е дългосрочният проект на Мерцедес.

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Освен това Мерцедес вече е в позиция да се бори за победи и титли с настоящия си пилотски състав.

До известна степен това е рискът, който Верстапен пое, като не смени отбора си преди сезон 2026, въпреки че има две причини, които обясняват това решение. Първо, Верстапен не успя да активира клаузата за напускане в договора си по време на лятната пауза през 2025, макар че многократно е заявявал, че така или иначе би останал, независимо от всякакви клаузи.

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Това съответства на политическата реалност по онова време. Ред Бул се беше разделил с Кристиан Хорнър само няколко седмици по-рано, след което Верстапен заяви, че се радва да работи с Лоран Мекис. В този политически контекст би било почти невъзможно да обяви собственото си напускане само няколко седмици по-късно.

Това направи оставането му в Ред Бул – особено след значително подобреното представяне на отбора миналата година – логичното решение, но също така означава, че пазарът на пилоти изглежда по-различно година по-късно.

В момента Мерцедес печели и без Верстапен, докато Ферари също изглежда, че са взели решение за пилотите на тима.

Шарл Льоклер подписа нов договор преди Гран При на Монако, който го задържа в Скудерия Ферари до следващото десетилетие. След трудния минал сезон имаше повече съмнения около Люис Хамилтън, но те до голяма степен изчезнаха благодарение на подобреното му представяне тази година.

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Към това трябва да се добави и фактът, че Астън Мартин – друг отбор, с който Верстапен беше свързван – се очерта като най-големият губещ при новите регулации. Така става логично Макларън да се споменава като една от малкото останали опции. Подобен ход не би бил насочен непременно към 2027, като 2028 може да се окаже също толкова интересна, тъй като се очаква пазарът на пилоти отново да стане по-отворен.

Не бива да се забравя, че бивши ключови фигури от Ред Бул като Роб Маршал, Уил Кортни и Джанпиеро Ламбиазе или вече работят в Уокинг, или, в случая на Ламбиазе, се очаква да се присъединят към отбора през 2028.

Max vs. Lewis from the air! ⚔️



Edge of the seat stuff 🍿#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/Dhddc99JAe — Formula 1 (@F1) June 30, 2026

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Вторият аспект, който се различава от миналата година, освен пазара на пилоти, е ситуацията в шампионата. Въпреки възхода в Австрия, Верстапен все още е едва седми в класирането, а средната му позиция в квалификациите досега през сезона е малко след 7-ото място.

С оставащи само три състезателни уикенда преди лятната пауза е малко вероятно Верстапен да се изкачи до първите две или дори три места в класирането. Това прави правдоподобно предположението, че този път той ще може да активира клаузата си за напускане – която е свързана с позицията му в шампионата през август – ако реши да го направи.

Разбира се, ключовият въпрос е дали той наистина иска това. Реймънд Вермюлен хвърли известна светлина по темата в интервю за нидерландския вестник „Де Телеграаф“ миналия уикенд.

Мениджърът на Верстапен отново повтори, че намерението е да останат в Ред Бул, но добави, че Верстапен „не е роден, за да се състезава в средата на колоната“.

Средната му стартова позиция досега вероятно се квалифицира като „средата на колоната“, въпреки че напредъкът на Ред Бул изглежда дойде точно навреме. Когато след Гран При на Австрия от Servus TV на шега попитаха Верстапен дали второто място все още се брои за средата, нидерландецът се засмя: „Не, това вече не е съвсем средата“.

На първо място, това подчертава, че Ред Бул трябва да подобри представянето си. Верстапен просто иска болид, способен да се бори за световната титла, и ако Ред Бул може да му го осигури – не само сега, но и през следващите години – тогава няма причина да търси другаде.

Пакетите с подобрения, въведени в Маями и Шпилберг, до голяма степен заличиха огромния дефицит от началото на сезона, което вървеше ръка за ръка с намаляване на теглото.

Разликата беше намалена от секунда на обиколка до само няколко десети в най-лошия случай, въпреки че Верстапен даде да се разбере след втория си подиум за сезона, че все още е необходим по-нататъшен напредък.

Освен това „Ред Бул Ринг“ е много къса писта, на която Верстапен винаги се е представял отлично, което означава, че по-представителна картина ще се появи едва на „Силвърстоун“ и „Спа“.

Max and Kimi chased hard but George held firm for the win 🏆#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/JIolq11ThU — Formula 1 (@F1) June 29, 2026

Освен спортната картина, има и търговски аспект. Могат ли разговорите с Макларън да се използват за увеличаване на натиска върху Ред Бул – както на пистата, така и извън нея, с други думи, за да се осигури още по-добра сделка?

Тази линия на мислене става все по-забележима в падока през последните седмици. Правдоподобно е настоящата ситуация в крайна сметка да доведе до оставането на Верстапен в Ред Бул, но може би при още по-добри условия.

Някои източници от падока дори предполагат, че в дългосрочен план не може да се изключи и дял в отбора за Верстапен. Това би било безпрецедентно за активен пилот в модерната ера, въпреки че би се вписало в тенденцията други висши фигури да получават акции в отбори – като например Ейдриън Нюи след преминаването му в Астън Мартин. Интересното е, че Хорнcр също дълго време преследваше подобна договорка за себе си.

Независимо какви биха могли да бъдат условията в крайна сметка, ако Верстапен реши да остане – нещо, за което в момента никой няма ясна представа – това означава, че ситуацията се развива на два фронта. Верстапен трябва да прецени кое е най-доброто за него, както на пистата, така и извън нея, през следващите години.

По последната точка финансите не са единственото съображение. Верстапен е много активен извън Формула 1, а Ред Бул му дава пълна свобода в това отношение. Това се отнася не само за дейностите му в ГТ3, но и за избора му на производител за тези програми, както и за подкрепата на собствените му състезателни и сим-рейсинг проекти.

От Макларън намекнаха, че не биха се противопоставили непременно на това, но в Ред Бул Верстапен вече намира среда, която е изцяло съобразена с него. Миналата година той заяви, че няма да има голям смисъл да разговаря с други отбори, ако те не са готови да му дадат свободата да преследва амбициите си в състезанията за издръжливост успоредно с Формула 1.

Както вече бе споменато, от Макларън не отричат за „неформалните разговори“, но това все още не означава автоматично, че се задава нещо сериозно. От гледна точка и на двете страни е напълно логично да се водят подобни дискусии, докато Верстапен има няколко причини, поради които настоящата ситуация може да работи в негова полза.

По-дълъг престой в Ред Бул – потенциално при още по-добри условия – все още изглежда правдоподобен, въпреки че във всеки възможен сценарий се разиграва интелигентна игра. Преди няколко седмици Верстапен нямаше причина да разкрива публично намеренията си, което прави настоящата ситуация напълно логична: проучи пазара и ако не се появят по-добри варианти, използвай позицията си в преговорите с Ред Бул.

Междувременно Ред Бул има две задачи, ако иска да увеличи максимално шансовете си да го задържи: да продължи диалога зад кулисите – както се случи преди няколко седмици по време на среща с висшето ръководство на Ред Бул в Австрия, довела до много обсъжданите снимки – и преди всичко да продължи да развива болида РБ22. В това отношение в Шпилберг беше направена важна стъпка, но една лястовица пролет не прави. И едно нещо остава непроменено: Верстапен все още има времето на своя страна.

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Снимки: Gettyimages