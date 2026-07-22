Тото Волф коментира интереса на Ферари към Антонели

Андреа Кими Антонели пренаписва историята на италианските пилоти във Формула 1 този сезон и на Апенините интересът към него е огромен. А сънародниците му са убедени, че е въпрос на време Антонели да стане пилот на Ферари.

„Наясно сме с интереса на Ферари – обясни шефът на Мерцедес Тото Волф. – Но Кими е пилот на Мерцедес от 11-годишен. Ферари трябваше да го вземат преди 6 и ли 7 години.

Watch how quickly things changed during the Belgian Grand Prix 👀 #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/XPq4L9k3yJ — Formula 1 (@F1) July 22, 2026

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„Сега те осъзнават, че във Формула 1 има добър италиански пилот. Разбира се, знам, че в Маранело ще направят всичко възможно, за да си осигурят добър италиански пилот.“

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Наскоро стана ясно, че във Ферари са имали възможност да привлекат в академията си Антонели преди години, но тогавашният шеф на Скудерията Маурицио Аривабене е отказал.

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Снимки: Gettyimages