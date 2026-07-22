Янев и Цварц говорят в Баку - очаквайте на живо!

Наставникът на ЦСКА Христо Янев и централният нападател Жоел Цварц ще говорят пред медиите в Баку. Sportal.bg ще покаже на живо пресконференцията на двамата, която ще започне в 18:30 часа българско време. Половин час по-късно е тренировката на "червените" на стадион "Тофик Бахрамов", където утре отборът от Борисовата градина ще срещне Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Азербайджан

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