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Джордж Ръсел не е съгласен с коментара на Тото Волф, че е спечелил „хладнокръвно“

  • 30 юни 2026 | 14:09
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Джордж Ръсел разкри, че не е съгласен с шефа на отбора на Мерцедес Тото Волф, който нарече представянето му в Гран При на Австрия „хладнокръвно“. Пилотът смята, че по-скоро е било „спокойно и контролирано“.

Ръсел превърна полпозишъна си в победа на пистата „Ред Бул Ринг“, като това е едва вторият му успех за сезона. Първият дойде в откриващото състезание за Гран При на Австралия в Мелбърн през март.

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През по-голямата част от надпреварата британецът демонстрира контролирано каране, въпреки че в средата на състезанието беше подложен на натиск от Макс Верстапен.

Нидерландецът показа изключително темпо по време на втората си серия обиколки, което му позволи да се доближи на 1,3 секунди от Ръсел. Пилотът на Мерцедес обаче избра да влезе в бокса за втори път преди съперника си от Ред Бул, като взе инициативата и не допусна Макс да пресече стратегията му.

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Това се оказа ключов момент в състезанието, тъй като когато Верстапен най-накрая направи своето второ спиране, Ръсел вече имаше преднина от 11 секунди.

В резултат на това пилотът на Мерцедес контролира остатъка от надпреварата и да намали преднината на Андреа Кими Антонели в шампионата до 40 точки.

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Запитан дали състезанието е било хладнокръвно представяне, както го определи Волф, Ръсел отговори: „Честно казано, не го усетих точно така. Чувствах го като наистина спокойно и контролирано състезание.“

„Мисля, че ако извадим Макс от уравнението, бихте казали, че това беше наистина силно представяне на Мерцедес, с 20 секунди пред Макларън и още повече пред Ферари.

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„Но с подобренията по болида на Ред Бул, Макс беше в битката за полпозишън в квалификацията и демонстрира страхотно състезателно темпо. Той ме притисна в средния стинт и ме принуди да спра 28 обиколки преди края, което беше доста некомфортно.

„Въпреки това записах много силни първи 20 обиколки в този стинт, което ми позволи просто да довърша състезанието в последните осем.“

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Снимки: Gettyimages

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