Чеко Перес очаква "сериозна вътрешна дискусия" след двойното отпадане на Кадилак в Австрия

Серхио Перес заяви, че Кадилак трябва да проведе сериозни разговори относно проблемите със спирачките, които доведоха до отпадането и на двата болида в началните обиколки на Гран При на Австрия.

Кадилак представи голям пакет с подобрения на пистата „Ред Бул Ринг“ и първоначалното представяне на Валтери Ботас в първата свободна тренировка изглеждаше обещаващо. Въпреки че проблеми и за двамата пилоти в петъчните тренировки не помогнаха за доброто им класиране в квалификацията, Перес смята, че първоначалните знаци в състезанието са били окуражаващи, преди той и Ботас да бъдат принудени да се оттеглят в рамките на първите пет обиколки.

A tough day for our whole team, but as always, we stick together.



We’ll be investigating the overheating brakes on both cars as we regroup for Silverstone. pic.twitter.com/NrBMZDHJxX — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) June 28, 2026

„Направихме добър старт. Изглеждахме добре на пистата, но за съжаление не напреднахме достатъчно и това означаваше, че сме в битка, борехме се с [Алекс] Албон. Изпреварихме го, той ни изпревари обратно, нещата изглеждаха добре за нас, но за съжаление трябваше да се оттеглим доста рано. Изглеждаше, че имаме малко повече скорост, за да се конкурираме с останалите, така че е малко жалко.



„Това беше много разочароващ уикенд за целия отбор да имаме тези проблеми. Очаквам сериозна вътрешна дискусия относно нашите процеси и начина, по който правим нещата, защото трябва да се подобрим, тъй като не можем да си позволим подобни проблеми“, каза Перес.

Перес вярва, че става въпрос за грешна преценка от страна на отбора, която е довела до рязкото покачване на температурите на спирачките, но заяви, че е най-недоволен от факта, че най-новият тим във Формула 1 страда от повтарящи се проблеми.

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„Мисля, че подценихме ефекта от трафика и имахме проблеми през целия уикенд. Струва ми се, че това беше най-лошият уикенд. Усещането е, че направихме четири или пет стъпки назад. Така че трябва да има сериозен процес на размисъл за това как правим нещата, особено когато става въпрос за подобрения, защото това, което се случи [в Австрия], беше напълно неприемливо и много жалко за отбора. Сигурен съм, че ще успеем да го разрешим за следващите състезания.



„Разбира се, че е разочароващо, но най-разочароващото е да не виждаш напредък. Винаги сме очаквали подобни неща да се случват на нов отбор, очевидно, но мисля, че разочарованието идва от липсата на прогрес. Сигурен съм, че това подобрение ще ни помогне да разберем много от тези неефективности и очаквам огромна стъпка напред в надеждността за „Силвърстоун“, обясни мексиканецът.

Източници от Кадилак предполагат, че отборът е бил наясно, че може да срещне проблеми при по-дълги серии от обиколки, но е бил изненадан от бързината, с която спирачките са прегрели, като самият Ботас е бил изненадан от ескалацията.

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„Нямаше предупреждение - сподели финландецът. - Всичко беше под контрол в тренировките. Направихме повече от десет обиколки подред. Това обикновено е повече от достатъчно, за да се достигне пиковата температура в началото на състезанието. Но мисля, че [в неделя] с лекото повишаване на температурата и след това с ефекта от трафика, нещата просто се запалиха, очевидно, още във втората обиколка. Това е голям проблем. Очевидно трябва да намерим решение.



„Това е трето поредно незавършено състезание за мен, така че ако не завършваме състезанията, не можем да научим много за колата и пакета. Така че приоритетът за Силвърстоун е ясен. Трябва да завършим състезанието. Тогава можем да учим. Имахме нови части за охлаждане на спирачките за този уикенд, но очевидно не бяха достатъчни. Така че просто трябва да продължим да работим“, добави Ботас.

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Снимки: Gettyimages