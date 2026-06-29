Сезонът във Формула 1 може да завърши със стартове в Барселона и Португалия

В хода на изминалия уикенда в Австрия са се провели срещи за преструктуриране на календара и намиране на най-добрия начин за завършване на сезон 2026 във Формула 1. Причината е продължаващата от март война в Персийския залив, която вече доведе до промени в графика.

This is how the high-speed drone shots at the Red Bull Ring came together! 🤩🎥#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/Kf8wGvD4Un — Formula 1 (@F1) June 29, 2026

Предпочитаният вариант от организаторите на шампионата е последното състезание в Абу Даби да бъде преместено за 20 декември. Междувременно трябва да се проведе и отложената от април надпревара в Бахрейн. Този сценарий изглеждаше най-вероятен, но последните сблъсъци, включващи атаки от Иран срещу товарен и военен кораб на САЩ и ракетния отговор на американците, отново повдигат въпроси. Не е сигурно дали обстановката ще се успокои до ноември, за да се проведат финалните три състезания в Катар, Бахрейн и Абу Даби.

Според информация на MARCA, окончателното решение ще бъде взето до три седмици, по време на Гран При на Белгия. Причините са свързани с логистиката, организацията, продажбата на билети и резервациите за пътувания и хотели. Ако този „идеален“ вариант бъде приет, сезонът ще завърши с четири поредни състезания, тъй като преди стартовете в Близкия изток е и надпреварата в Лас Вегас.

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Ако завръщането в Персийския залив се окаже невъзможно, Формула 1 разглежда два алтернативни сценария. Твърди се, че германски застрахователни компании, сред които тези на DHL (логистика), Ауди и Мерцедес, отказват да предоставят покритие на отборите в зона на военни действия.

Първата алтернатива е сезонът да приключи с две поредни състезания в Лас Вегас, като така шампионатът ще се състои от 21 кръга вместо първоначално планираните 24. Това би означавало отпадане на четирите състезания в арабските страни и добавяне на втора надпревара в Невада. Този вариант не е изключен, тъй като състезанието в Града на греха се организира директно от Формула 1, която имат огромен интерес към тази писта.

Вторият вариант е финалът на сезона да бъде в Европа с две резервни състезания, като например на пистата „Портимао“ в Португалия и, изненадващо, втора надпревара в Барселона. В този случай двете европейски писти няма да плащат такса за домакинство, но ще се възползват от приходите от билети. Това изглежда най-малко вероятният сценарий, но също е на масата за преговори. При него сезонът би завършил с 22 Гран При вместо предвидените 24.

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Снимки: Gettyimages