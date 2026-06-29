Защо Макс Верстапен е избухнал в смях по време на симулациите за "Силвърстоун"

След няколко европейски уикенда във Формула 1, в които управлението на енергията изглеждаше по-естествено за пилотите, Макс Верстапен очаква Гран При на Великобритания да бъде съвсем различна история.

Монако досега представляваше най-естественото изживяване, където пилотите можеха да карат на пълна газ по време на квалификациите благодарение на многото бавни завои и зони за спиране. Според Верстапен, „Ред Бул Ринг“ също е била сравнително лесна писта, тъй като трасето в Щирия разполага с няколко зони за рязко спиране, където може да се възстановява енергия.

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„Силвърстоун“ обаче не предлага такива зони поради бързото си и плавно оформление. Това кара четирикратния световен шампион да очаква напълно различно изживяване за пилотите там – по-скоро в съответствие с това, което видяхме в началото на сезона. Верстапен споделя, че това му е станало ясно по време на сесиите на симулатора в Милтън Кийнс в подготовка за Гран При на Великобритания.

„Обожавам „Силвърстоун“, но направих няколко обиколки на симулатора и просто избухнах в смях - каза Верстапен, след като си осигури втория подиум за сезона в Шпилберг. - Честно казано, усещането беше като за различна писта.“

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За пилотите това означава уикенд с повече управление на енергията, което ще направи преживяването през многото високоскоростни завои на „Силвърстоун“ различно от това в ерата на граунд ефекта, например. Верстапен описваше онези болиди като „лодки“ в бавните завои, но те бяха известни с представянето си във високоскоростните участъци.

Тази година нещата от страна на шасито са се променили – нещо, което много фенове всъщност смятат за положително, защото пилотите се борят повече с волана и колите изглеждат по-малко като „на релси“. Управлението на енергията обаче е съвсем друга тема, особено когато пилотите губят скорост чрез „клипинг“ или „суперклипинг“, преди да достигнат зоните за спиране.

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A very lovely weekend for the Red Bull family at the Red Bull Ring 💪 pic.twitter.com/qv6nXGIHZI — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 29, 2026

„Едва имаш батерия по време на обиколката. Постоянно е на изчерпване, Така че, да, ще се усеща много по-различно от това, на което сме свикнали на „Силвърстоун“, заради конфигурацията на пистата“, добави Верстапен.

„Сузука“ предостави подобен пример с известния завой 130R. Въпреки че този завой се преминаваше на пълна газ от години, пилотите губеха около 50 км/ч поради енергийни ограничения, което направи предизвикателството през 2026 година много по-различно от преди, според Фернандо Алонсо и Ландо Норис. Верстапен очаква същото и на „Силвърстоун“, където комбинацията от завоите „Копс“, „Маготс“ и „Бекетс“ ще бъде особено трудна, тъй като се преминава на пълна газ и не предлага зони за спиране за възстановяване на енергия.

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„Тук [в Австрия] имаш дълги прави и големи зони за спиране, така че можеш да заредиш батерията. Там [на „Силвърстоун“] имаш дълги прави, но след това следва бърз завой, например, така че не можеш наистина да заредиш батериите, а на следващата права нямаш много енергия за харчене. Ще бъде трудно“, обясни Верстапен.

Запитан от Motorsport.com по време на медийния ден в четвъртък в Шпилберг, Верстапен вече беше казал, че намира болидите за 2026 г. за по-малко естествени за управление като цяло, дори и от гледна точка на шасито. Болидите с граунд ефект трябваше да се карат изключително твърдо и ниско, което означава, че новите регулации представляват стъпка напред от гледна точка на шасито. Според Верстапен обаче тези подобрения все още остават в сянката на изискванията за управление на енергията на писти като „Силвърстоун“.

„Мисля, че това е по-малко естествено, но върви ръка за ръка с управлението на енергията, нали? Защото през половината време не можеш да използваш предавките, които са естествени. Така че това е по-малко естествено от това, което беше преди, или от това, което беше истинското състезание“, коментира четирикратният световен шампион.

Верстапен обаче е доволен от начина, по който Ф1 и ФИА са се вслушали в обратната му връзка, което е допринесло за промените в регулациите за 2027 и 2028. Двигателят с вътрешно горене отново ще стане по-значим на два етапа, със съотношение 58-42 през следващата година, преди да достигне предвиденото съотношение 60-40 през 2028 година.

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Това изглежда достатъчно, за да задържи Верстапен във Ф1 за по-дълго, въпреки че за този сезон той каза: „Всичко беше невероятно сложно тази година с толкова много различни неща. Излизаш от бокса и колата спира, такива неща. В повечето случаи просто трябва да броя до 10, а понякога дори до 100.“

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

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Снимки: Gettyimages