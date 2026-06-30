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Зак Браун за ролята на банановата кора в евентуалния трансфер на Верстапен

  • 30 юни 2026 | 15:19
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Изпълнителният директор на Макларън, Зак Браун, коментира плановете на отбора за пилотите във Формула 1, като отговори на спекулациите, свързващи тима с Макс Верстапен.

Браун изглежда категорично отхвърли възможността за сензационен трансфер на Макс Верстапен в Макларън и заяви, че отборът „не е на пазара“ за нов пилот.

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Въпреки че и Ландо Норис, и Оскар Пиастри имат дългосрочни договори с Макларън, преди Гран при на Австрия се появиха информации, че екипът на Верстапен води преговори за изненадваща размяна с Пиастри.

„Ако по някаква странна причина някой се подхлъзне на бананова кора, излизайки от ваната, тогава, да, разбира се, Макс е четирикратен световен шампион“, коментира Браун пред Sky Sports F1 по време на състезателния уикенд в Австрия.

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Верстапен действително има клауза за прекратяване на договора си за 2027, която може да бъде активирана, ако той не е в топ две в шампионата на пилотите до лятната пауза. Въпреки това, опциите му за 2027 са ограничени, ако реши да напусне.

От Мерцедес изглежда потвърдиха, че ще продължат с Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели, а във Ферари няма свободни места, което оставя Макларън като единствената потенциална алтернатива.

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Сега обаче Браун изглежда затвори и тази врата пред четирикратния шампион.

„Имаме двама страхотни състезатели в лицето на Ландо и Оскар и ще ги виждате в нашите болиди още дълго, дълго време“, заяви първоначално Браун в The Chris Moyles Show по Radio X.

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Продължавайки медийната си обиколка във Великобритания в навечерието на Гран при на Великобритания, Браун се появи и в предаването Heart Breakfast с Джейми Тийкстън и Аманда Холдън.

„Ние сме атрактивен и страхотен. Разполагаме с двама невероятни пилоти – Ландо и Оскар, така че нямаме никакво намерение да променяме състава си“, каза той.

„Но това ме ласкае, телефонът ми звъни често, а Верстапен е огромен талант, така че ще видим какво крие бъдещето и какво ще реши да прави той. Аз обаче знам какъв е нашият план – да продължим с това, което имаме.“

Когато беше притиснат да отрече напълно интереса към Верстапен, Браун потвърди, че Макларън „не е на пазара“.

„Е, мисля, че когато си в спорта, трябва да си наясно какво се случва на пазара, но ние не сме на пазара - заяви той. - Трябва да сме внимателни, защото никога не се знае. Но Ландо и Оскар спечелиха 14 състезания за нас миналата година и очаквам с нетърпение следващите 14.“

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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