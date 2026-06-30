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Какво поиска Хамилтън от Ферари след провала в Австрия?

  • 30 юни 2026 | 13:43
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Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън заяви, че Ферари трябва да продължи да търси подобрения в задвижващата система след състезанието на „Ред Бул Ринг“, където той и Шарл Леклер се оказаха далеч от темпото на лидерите в колоната.

Хамилтън пристигна в Шпилберг след първата си победа за Ферари в Барселона и се класира на трета позиция в квалификацията, като изпревари лидера в световния шампионат Андреа Кими Антонели с Мерцедес.

По време на състезанието обаче екипът избра стратегия с три спирания в бокса, за да се пребори с износването на гумите в горещите условия, като в крайна сметка Хамилтън завърши на пето място.

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Въпреки че болидът SF-26 разполагаше с нова и подобрена задвижваща система на „Ред Бул Ринг“, концепцията с малкото турбо се оказа минус при представянето на пистата. Това означава, че автомобилът не може да поддържа висока максимална скорост в сравнение с Мерцедес.

Хамилтън описа Гран При на Австрия като „проверка на реалността“ и настоя, че отборът трябва да продължи да развива задвижващата си система, за да остане в битката за титлата. Британецът вече е трети в класирането при пилотите, след като бе изпреварен от победителя в състезанието Джордж Ръсел.

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„Мисля, че това е по-скоро проверка на реалността. Смятам, че не знаем защо бяхме толкова конкурентни в неделя в Барселона - обясни Хамилтън пред RacingNews365. - Това е много силна писта за мен. Избрах стратегия, за която от опит знаех, че ще проработи с износването на гумите, което имахме. Беше като през 2021 г. Но в Австрия, мисля, че се сблъскахме с реалността, а тя е, че все още имаме добър автомобил, но изоставаме от Мерцедес по отношение на чистата скорост.

„Те просто са по-бързи и ние трябва да продължим да се развиваме. Това не означава, че не можем да затворим тази разлика. Просто една победа не означава, че ще ги побеждаваме постоянно. Мисля, че е точно обратното. Имаме много работа за вършене. Трябва да продължим да добавяме производителност към колата, особено мощност, и именно там ще трябва да продължим да работим и да натискаме.“

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Снимки: Gettyimages

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