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Левски пречупи шампиона на Румъния и е на крачка от третия квалификационен кръг в Шампионската лига
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  3. Веласкес: Иска ми се да победим и с 20:0, но противникът е много добър

Веласкес: Иска ми се да победим и с 20:0, но противникът е много добър

  • 22 юли 2026 | 22:55
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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори след победата на своя тим над Университатя (Крайова) във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. “Сините” се наложиха с 1:0, а специалистът призна, че е доволен от представянето на своите футболисти.

Левски спечели първата битка с Университатя, но пропусна да вземе по-сериозна преднина
Левски спечели първата битка с Университатя, но пропусна да вземе по-сериозна преднина

“Всеки мач е различен. Не става въпрос да промениш нещо, трябва да разбираш какво се изисква от теб в дадения момент. Мисля, че днес играхме много сериозно, добър мач. Влязохме по отличен начин в този мач. Много интересни неща показахме при владението на топката. Признавам, че с течение на времето през първото полувреме противникът успя да изравни силите. Но въпреки това стояхме добре на терена, добре подредени и имахме още възможности, особено когато намирахме пространствата зад гърба на защитниците. Трябва да призная, че когато не успявахме да си върнем бързо притежанието, не стояхме добре. Второто полувреме - равностойно, с положения и пред двете врати. С тези втурвания напред и назад всеки един имаше шанс да отбележи. Отборът определени разбра какво се изисква от него в този мач. Хубава победа, много важна за футболистите, защото играхме срещу добър отбор. Считам, че свършиха отлична работа момчетата. Сега да оставим настрана този мач и да започнем да мислим за следващия.

Много пъти се забравя срещу кого се изправяме и кои сме ние. Знаете с какво разполага противникът и на какво ниво е. Абсолютно по убедителен начин преминаха през миналия кръг. Спечелиха Суперкупата. Да, иска ми се да победим с 20:0, но противникът е много добър отбор. Всичко минава през това да стоиш добре, равностойно и да правиш това, което се изисква от теб. Трябва да отлича отличната работа на футболистите. Трябва да сме скромни и да знаем какво представляваме ние. Но това няма нищо общо с това да сме амбициозни, каквито сме.

22 Левски : Университатя (Крайова) I

Ще бъде много труден и здрав мач. Днес определено имахме един компонент, който даде разликата, и това беше публиката. Вече имаме опита от миналия сезон, където играхме втория мач като гости и преминавахме в следващия кръг. Трябва да изиграем един добър мач, да покажем, че сме конкурентни.

Няма как във футбола да няма контузии. Дайте първо да видим кои ще са готови и как ще се представим в мача в първенството. Не можем да мислим за следващия мач с Университатя. Много е важен следващият мач за първенството”, заяви Веласкес.

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