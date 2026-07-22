В Продрайв си търсят партньор за рали "Дакар" след оттеглянето на Дачия

Британската моторспорт компания Продрайв води разговори с цели три автомобилни производители за участие в рали „Дакар“ през 2027 след решението на марката на гиганта Рено - Дачия да се оттегли от Световния рали-рейд шампионат.

Малко след като спечели 48-ото издание на „Дакар“ с Насър Ал-Атия през януари, от Дачия обявиха, че марката ще прекрати участието си в крос-кънтри надпреварите в края на настоящия сезон.

القطري ناصر العطية سائق داسيا ساندرايدر يتوسط الكثبان الرملية في المرحلة السابعة لـ #رالي_داكار 🚁



Qatari @AlAttiyahN, driving the Dacia Sandrider, maneuvers through the dunes during Stage 7 of the #DakarRally 🚁



🤳 : @KSAF_SAMF #داكار2026 #Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/i5bvJX5orz — Ibrahim Al-Zubaidi 🇸🇦 (@IbrahimAlZubadi) January 11, 2026

Това съобщение сложи преждевременен край на програма, която беше планирана да продължи три години, и дойде на фона на по-широки промени в моторспорт стратегията на Рено.

След като получи предизвестие от няколко месеца, британската фирма Продрайв, която изпълнява заводската програма на Дачия от самото й създаване, сега търси друг производител, който да поеме проекта.

Льоб след 13 спукани гуми в "Дакар": Колите са здрави, гумите са слабото звено

„В момента разговаряме с двама или трима производители за това - заяви шефът на Продрайв Дейвид Ричардс по отношение плановете на компанията за 2027. - Разглеждаме дългосрочен план в момента. Работим с Ягуар Ленд Роувър по програмата „Дефендър в "Дакар“, така че това ще продължи още много години. Но също така търсим заместник на Дачия в краткосрочен и дългосрочен план.“

„Все още не сме в позиция да обявим нищо, но се надявам, че към края на лятото ще можем да говорим за това какво ще правим на следващото издание на „Дакар“, а вероятно до края на годината ще можем да обявим и по-дългосрочния план.“

Ал-Атия: Целият екип на Дачия свърши страхотна работа

За да подготви влизането на Дачия в „Дакар“ през 2025, Продрайв значително преработи модела Хънтър, който се състезаваше под флага на Бахрейн Рейд Екстрийм, като на практика създаде изцяло нов прототип.

Ричардс обаче обясни, че съществуващият Сандрайдър може да бъде модифициран според изискванията на даден производител, което ще намали времето за подготовка за всеки нов автомобилен производител, който иска да влезе в „Дакар“ още следващата година.

Насър Ал-Атия не допусна изненада и спечели за шести път рали "Дакар"

„Тъй като в днешно време това е формула, автомобилът ще бъде същият, независимо за кого го създаваш - обясни той. - Може да има някои различни технически аспекти, но каросерията просто ще бъде различна и това ще е промяната. Така че автомобилът, който използваме сега, може да бъде автомобил на всеки производител.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages