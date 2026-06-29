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Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

  • 29 юни 2026 | 11:23
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Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

Формула 1 се завръща там, където всичко започна, а именно на „Силвърстоун“, където този уикенд ще се проведе деветият кръг за сезон 2026. Предстоящата Гран При на Великобритания ще включва и четвъртия спринт за годината, а на британското трасе ще има още състезания от Формула 2 с Никола Цолов и Формула 3.

Петък (3 юли):
10:50 часа – Формула 3 тренировка
12:00 часа – Формула 2 тренировка
14:30 часа – Формула 1 тренировка
16:00 часа – Формула 3 квалификация
16:55 часа – Формула 2 квалификация
18:30 часа – Формула 1 квалификация за спринт

Събота (4 юли):
11:35 часа – Формула 3 спринт (18 обиколки)
14:00 часа – Формула 1 спринт (17 обиколки)
15:45 часа – Формула 2 спринт (21 обиколки)
18:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (5 юли):
10:25 часа – Формула 3 основно състезание (22 обиколки)
13:15 часа – Формула 2 основно състезание (29 обиколки)
17:00 часа – Формула 1 състезание (52 обиколки)

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Снимки: Sportal.bg

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