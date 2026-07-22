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Александров: Съжалявам, че не успяхме да вземем мача

  • 22 юли 2026 | 23:40
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Наставникът на ЦСКА 1948 Александър Александров говори след равенството на своя тим със Спартак (Търнава) в двубой от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Двата тима завършиха 0:0 в Словакия.

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“Искам да поздравя момчетата. Имахме добри ситуации, но не успяхме да вкараме. Бяхме на два пъти сами срещу вратаря. Като цяло съм доволен от играта и тактическия план, който изпълниха момчетата. Мачът е открит. Еднакви шансове имаме. Надявам се да изглеждаме още по-добре, да си реализираме положенията и да продължим напред.

Съжалявам, че не го взехме мача. Да играем навън срещу такъв съперник и да имаме толкова положения… яд ме е, че не го взехме.

На моменти контролът ни беше много добър, идеите също ни бяха добри. Имахме и някои проблеми, което е нормално в даден момент да страдаме. Доволен съм от отбора.

Трябва да играем с по-голямо самочувствие, да си повярват момчетата и шансовете да си ги реализираме”, заяви Александров.

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