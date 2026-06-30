Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Тото Волф за грешките на Антонели: Това никога няма да се повтори

Тото Волф за грешките на Антонели: Това никога няма да се повтори

  • 30 юни 2026 | 15:39
  • 728
  • 0

Лидерът в класирането във Формула 1 Андреа Кими Антонели демонстрира изключителна скорост в Австрия, но допуснатите грешки в първата обиколка на "Ред Бул Ринг" костваха на лидера в шампионата шеста победа за сезон 2026.

Шефът на отбора на Мерцедес, Тото Волф, пламенно защити Антонели и обясни, че поредицата от грешки по време на Гран При на Австрия „никога няма да се повтори“.

Зак Браун за ролята на банановата кора в евентуалния трансфер на Верстапен
Зак Браун за ролята на банановата кора в евентуалния трансфер на Верстапен

Лидерът в шампионата се класира четвърти в квалификацията на пистата „Ред Бул Ринг“, но завърши на трето място в състезанието, докато победата на Джордж Ръсел намали преднината му в генералното класиране до 40 точки.

През целия уикенд на „Ред Бул Ринг“ Антонели беше най-бързият пилот, но грешките лишиха 19-годишния състезател от победата.

Ейдриън Нюи се надява да задържи Фернандо Алонсо още една година в Астън Мартин
Ейдриън Нюи се надява да задържи Фернандо Алонсо още една година в Астън Мартин

Той за кратко поведе в Австрия, след като влезе в бокса по-късно от своя съотборник и почти се възползва от Виртуална кола за сигурност (VSC) моменти след всяко от спиранията си.

Ако някоя от двете виртуални коли за сигурност се беше появила само няколко секунди по-късно, Антонели щеше да бъде изстрелян директно в битката за победата.

Джордж Ръсел не е съгласен с коментара на Тото Волф, че е спечелил „хладнокръвно“
Джордж Ръсел не е съгласен с коментара на Тото Волф, че е спечелил „хладнокръвно“

Запитан дали Антонели е нямал късмет с момента на появата на VSC, Волф заяви следното пред медиите: „Не мисля, че виртуалните коли за сигурност бяха нещастие за него. Смятам, че можеха да бъдат голям късмет, ако се бяха появили обиколка по-рано, така че те не промениха нищо.“

„Мисля, че карането му беше страхотно. Като изключим първите няколко обиколки, той имаше най-бързото състезателно темпо. Смятам, че беше твърде агресивен в началните обиколки, което искаме да виждаме от млад пилот като него, но това вероятно му коства шанса за победа.“

Какво поиска Хамилтън от Ферари след провала в Австрия?
Какво поиска Хамилтън от Ферари след провала в Австрия?

Въпреки че Антонели притежаваше невероятна скорост, грешките го лишиха от победа в Австрия. Първата дойде в квалификацията, когато той помислил единичен жълт флаг за двоен жълт.

Сигналът беше предизвикан от катастрофата на Макс Верстапен, а Антонели прекрати обиколката си, вместо просто да намали скоростта в сектора с жълти флагове. Ръсел направи второто и си осигури полпозишън.

Следващите грешки на Антонели дойдоха в първите 90 секунди от състезанието, когато той излезе от пистата три пъти в рамките на първите 12 завоя.

Сезонът във Формула 1 може да завърши със стартове в Барселона и Португалия
Сезонът във Формула 1 може да завърши със стартове в Барселона и Португалия

Въпреки това, според Волф, нито една от грешките, допуснати от тийнейджъра, няма да се повтори в кариерата му.

„Състезанието беше загубено в първите няколко завоя - добави Волф. - Режим на пълна атака, пропусна точката за спиране на завой №1, пропусна точката за спиране за завой №3, пропусна точката за спиране за завой №4.

„Но, както казах, това е точно каквото очаквам от него. Както и в квалификацията с жълтия флаг – това никога повече няма да му се случи, да не знае дали е двоен или единичен жълт флаг.“

„По същия начин и в състезанието, той просто искаше да е плътно до Джордж и да се държи зад него, а това му коства позиция или две.“

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

  • 30 юни 2026 | 08:05
  • 5088
  • 0
Защо Макс Верстапен е избухнал в смях по време на симулациите за "Силвърстоун"

Защо Макс Верстапен е избухнал в смях по време на симулациите за "Силвърстоун"

  • 29 юни 2026 | 17:22
  • 5885
  • 2
Арвид Линдблад със специална каска за първото си домашно състезание във Формула 1

Арвид Линдблад със специална каска за първото си домашно състезание във Формула 1

  • 29 юни 2026 | 16:34
  • 1746
  • 0
Сезонът във Формула 1 може да завърши със стартове в Барселона и Португалия

Сезонът във Формула 1 може да завърши със стартове в Барселона и Португалия

  • 29 юни 2026 | 15:49
  • 9134
  • 1
Чеко Перес очаква "сериозна вътрешна дискусия" след двойното отпадане на Кадилак в Австрия

Чеко Перес очаква "сериозна вътрешна дискусия" след двойното отпадане на Кадилак в Австрия

  • 29 юни 2026 | 15:37
  • 1310
  • 0
Марк Маркес потвърди, че е провел "неформален разговор" с Хонда преди да се обвърже с Дукати

Марк Маркес потвърди, че е провел "неформален разговор" с Хонда преди да се обвърже с Дукати

  • 29 юни 2026 | 15:15
  • 2342
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

  • 30 юни 2026 | 09:56
  • 18598
  • 87
Халф обяви трансфера си в Левски

Халф обяви трансфера си в Левски

  • 30 юни 2026 | 13:56
  • 14722
  • 3
Барселона в напреднали преговори с новия гард на България

Барселона в напреднали преговори с новия гард на България

  • 30 юни 2026 | 16:03
  • 3922
  • 0
Дадоха много малко билети на Левски за гостуването в ШЛ - ето как ще се процедира

Дадоха много малко билети на Левски за гостуването в ШЛ - ето как ще се процедира

  • 30 юни 2026 | 12:11
  • 15519
  • 20
Перес готви умопомрачителна оферта за Олисе, която може да счупи рекорда на Неймар

Перес готви умопомрачителна оферта за Олисе, която може да счупи рекорда на Неймар

  • 30 юни 2026 | 13:55
  • 12347
  • 18
Генерална репетиция за Левски преди европейските вечери

Генерална репетиция за Левски преди европейските вечери

  • 30 юни 2026 | 09:05
  • 14193
  • 20