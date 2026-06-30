Тото Волф за грешките на Антонели: Това никога няма да се повтори

Лидерът в класирането във Формула 1 Андреа Кими Антонели демонстрира изключителна скорост в Австрия, но допуснатите грешки в първата обиколка на "Ред Бул Ринг" костваха на лидера в шампионата шеста победа за сезон 2026.

Шефът на отбора на Мерцедес, Тото Волф, пламенно защити Антонели и обясни, че поредицата от грешки по време на Гран При на Австрия „никога няма да се повтори“.

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Лидерът в шампионата се класира четвърти в квалификацията на пистата „Ред Бул Ринг“, но завърши на трето място в състезанието, докато победата на Джордж Ръсел намали преднината му в генералното класиране до 40 точки.

През целия уикенд на „Ред Бул Ринг“ Антонели беше най-бързият пилот, но грешките лишиха 19-годишния състезател от победата.

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Той за кратко поведе в Австрия, след като влезе в бокса по-късно от своя съотборник и почти се възползва от Виртуална кола за сигурност (VSC) моменти след всяко от спиранията си.

Ако някоя от двете виртуални коли за сигурност се беше появила само няколко секунди по-късно, Антонели щеше да бъде изстрелян директно в битката за победата.

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Запитан дали Антонели е нямал късмет с момента на появата на VSC, Волф заяви следното пред медиите: „Не мисля, че виртуалните коли за сигурност бяха нещастие за него. Смятам, че можеха да бъдат голям късмет, ако се бяха появили обиколка по-рано, така че те не промениха нищо.“

„Мисля, че карането му беше страхотно. Като изключим първите няколко обиколки, той имаше най-бързото състезателно темпо. Смятам, че беше твърде агресивен в началните обиколки, което искаме да виждаме от млад пилот като него, но това вероятно му коства шанса за победа.“

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Въпреки че Антонели притежаваше невероятна скорост, грешките го лишиха от победа в Австрия. Първата дойде в квалификацията, когато той помислил единичен жълт флаг за двоен жълт.

Сигналът беше предизвикан от катастрофата на Макс Верстапен, а Антонели прекрати обиколката си, вместо просто да намали скоростта в сектора с жълти флагове. Ръсел направи второто и си осигури полпозишън.

Следващите грешки на Антонели дойдоха в първите 90 секунди от състезанието, когато той излезе от пистата три пъти в рамките на първите 12 завоя.

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Въпреки това, според Волф, нито една от грешките, допуснати от тийнейджъра, няма да се повтори в кариерата му.

„Състезанието беше загубено в първите няколко завоя - добави Волф. - Режим на пълна атака, пропусна точката за спиране на завой №1, пропусна точката за спиране за завой №3, пропусна точката за спиране за завой №4.

„Но, както казах, това е точно каквото очаквам от него. Както и в квалификацията с жълтия флаг – това никога повече няма да му се случи, да не знае дали е двоен или единичен жълт флаг.“

„По същия начин и в състезанието, той просто искаше да е плътно до Джордж и да се държи зад него, а това му коства позиция или две.“

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Снимки: Gettyimages