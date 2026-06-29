Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Арвид Линдблад със специална каска за първото си домашно състезание във Формула 1

Арвид Линдблад със специална каска за първото си домашно състезание във Формула 1

  • 29 юни 2026 | 16:34
  • 639
  • 0

Пилотът на Рейсинг Булс Арвид Линдблад показа специалната каска, с която ще се състезава в хода на предстоящата този уикенд Гран При на Великобритания, неговата първа визита на „Силвърстоун“ като състезател във Формула 1.

Шлемът е изрисуван в стил детска рисунка, а на него са изобразени различни важни моменти от пътя на Линдблад до Формула 1. В това число влизат първи му стъпки в моторспорта на едва 3-годишна възраст, привличането му в младежкия отбор на Ред Бул през 2020 година и първата му тренировка във Формула 1 на „Силвърстоун“ преди година.

Този уикенд феновете по трибуните ще стискат палци на общо петима свои сънародници. Освен Линдблад техни представители в състезанието ще бъдат още Люис Хамилтън, Ландо Норис, Джордж Ръсел и Оливър Беарман. От тях Хамилтън и Норис имат поне по една победа на „Силвърстоун“ в своите кариери.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Моторни спортове

Защо Макс Верстапен е избухнал в смях по време на симулациите за "Силвърстоун"

Защо Макс Верстапен е избухнал в смях по време на симулациите за "Силвърстоун"

  • 29 юни 2026 | 17:22
  • 1236
  • 0
Сезонът във Формула 1 може да завърши със стартове в Барселона и Португалия

Сезонът във Формула 1 може да завърши със стартове в Барселона и Португалия

  • 29 юни 2026 | 15:49
  • 4360
  • 1
Чеко Перес очаква "сериозна вътрешна дискусия" след двойното отпадане на Кадилак в Австрия

Чеко Перес очаква "сериозна вътрешна дискусия" след двойното отпадане на Кадилак в Австрия

  • 29 юни 2026 | 15:37
  • 641
  • 0
Марк Маркес потвърди, че е провел "неформален разговор" с Хонда преди да се обвърже с Дукати

Марк Маркес потвърди, че е провел "неформален разговор" с Хонда преди да се обвърже с Дукати

  • 29 юни 2026 | 15:15
  • 1366
  • 0
Джордж Ръсел е използвал "необичаен" стил на пилотиране за победата си в Австрия

Джордж Ръсел е използвал "необичаен" стил на пилотиране за победата си в Австрия

  • 29 юни 2026 | 13:45
  • 2066
  • 0
Стоичков след победите на Никола Цолов и волейболистите: Обожавам такива дни!

Стоичков след победите на Никола Цолов и волейболистите: Обожавам такива дни!

  • 29 юни 2026 | 12:53
  • 5099
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

Левски изненада всички с трансфер

Левски изненада всички с трансфер

  • 29 юни 2026 | 16:45
  • 26446
  • 70
ЦСКА дава шанс на Йомов

ЦСКА дава шанс на Йомов

  • 29 юни 2026 | 17:28
  • 10137
  • 18
Левски се прицели в голова машина, таранът направи фурор в Португалия и бе избран за №1

Левски се прицели в голова машина, таранът направи фурор в Португалия и бе избран за №1

  • 29 юни 2026 | 14:35
  • 34695
  • 93
Владимир Кличко: Уважавам Кубрат Пулев и българските боксьори

Владимир Кличко: Уважавам Кубрат Пулев и българските боксьори

  • 29 юни 2026 | 15:51
  • 8611
  • 22
Официално: Мареска е новият мениджър на Манчестър Сити

Официално: Мареска е новият мениджър на Манчестър Сити

  • 29 юни 2026 | 16:21
  • 4147
  • 8
Започна ден 1 на "Уимбълдън", вече двама се отказаха

Започна ден 1 на "Уимбълдън", вече двама се отказаха

  • 29 юни 2026 | 15:03
  • 13015
  • 0