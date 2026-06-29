Арвид Линдблад със специална каска за първото си домашно състезание във Формула 1

Пилотът на Рейсинг Булс Арвид Линдблад показа специалната каска, с която ще се състезава в хода на предстоящата този уикенд Гран При на Великобритания, неговата първа визита на „Силвърстоун“ като състезател във Формула 1.

Шлемът е изрисуван в стил детска рисунка, а на него са изобразени различни важни моменти от пътя на Линдблад до Формула 1. В това число влизат първи му стъпки в моторспорта на едва 3-годишна възраст, привличането му в младежкия отбор на Ред Бул през 2020 година и първата му тренировка във Формула 1 на „Силвърстоун“ преди година.

Този уикенд феновете по трибуните ще стискат палци на общо петима свои сънародници. Освен Линдблад техни представители в състезанието ще бъдат още Люис Хамилтън, Ландо Норис, Джордж Ръсел и Оливър Беарман. От тях Хамилтън и Норис имат поне по една победа на „Силвърстоун“ в своите кариери.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

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