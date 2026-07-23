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Гурбан Гурбанов: ЦСКА има собствен стил, трябва да сме много внимателни

  • 23 юли 2026 | 03:58
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Старши треньорът на Карабах Гурбан Гурбанов сподели очакванията си за предстоящия първи мач от втория квалификационен кръг на Лига Европа срещу ЦСКА в Баку.

„Мисля, че се подготвихме добре. Това е различен съперник, със собствен стил. От първите минути трябва да бъдем много внимателни и отговорни“, заяви Гурбанов.

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"Много би ми се искало да можем да изпълняваме замисленото през всичките 90 минути, но в някои моменти има недостатъци. Невинаги успяваме стабилно да изпълняваме планираните комбинации. С времето ще ставаме по-добри. В Европа всеки съперник е различен, затова често ни се налага да променяме нещо в хода на мача. Като цяло нещата вървят в правилната посока", продължи наставникът на азербайджанския клуб.

"Да се стабилизира и подобри играта на отбора не е толкова лесно, защото в плана за подготовка понякога възникват проблеми. Футболистите изглеждат по различен начин. Освен това, предвид лятната жега, спадът в динамиката е нормален. Ние минаваме през това от години и имаме опит. През този сезон в отбора настъпиха много промени и това може да окаже влияние. Трудно е да се каже кога ще достигнем оптимална форма. Уверен съм, че постепенно ще подобряваме представянето си", сподели Гурбанов.

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"Трудно е да се отговори дали ЦСКА ще има предимство, защото вече изигра един мач от първенството. Честно казано, и аз бих искал да бяхме изиграли някой мач междувременно, за да имат футболистите повече игрова практика. В настоящата ситуация, колкото повече мачове, толкова по-голяма е ползата", заяви опитният специалист.

"Няма нищо конкретно около трансферите. Работата ни продължава. Работим. Ако се получи, ще осъществим два трансфера", каза Гурбанов.

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