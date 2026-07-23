Гурбан Гурбанов: ЦСКА има собствен стил, трябва да сме много внимателни

Старши треньорът на Карабах Гурбан Гурбанов сподели очакванията си за предстоящия първи мач от втория квалификационен кръг на Лига Европа срещу ЦСКА в Баку.
„Мисля, че се подготвихме добре. Това е различен съперник, със собствен стил. От първите минути трябва да бъдем много внимателни и отговорни“, заяви Гурбанов.
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"Много би ми се искало да можем да изпълняваме замисленото през всичките 90 минути, но в някои моменти има недостатъци. Невинаги успяваме стабилно да изпълняваме планираните комбинации. С времето ще ставаме по-добри. В Европа всеки съперник е различен, затова често ни се налага да променяме нещо в хода на мача. Като цяло нещата вървят в правилната посока", продължи наставникът на азербайджанския клуб.
"Да се стабилизира и подобри играта на отбора не е толкова лесно, защото в плана за подготовка понякога възникват проблеми. Футболистите изглеждат по различен начин. Освен това, предвид лятната жега, спадът в динамиката е нормален. Ние минаваме през това от години и имаме опит. През този сезон в отбора настъпиха много промени и това може да окаже влияние. Трудно е да се каже кога ще достигнем оптимална форма. Уверен съм, че постепенно ще подобряваме представянето си", сподели Гурбанов.
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"Трудно е да се отговори дали ЦСКА ще има предимство, защото вече изигра един мач от първенството. Честно казано, и аз бих искал да бяхме изиграли някой мач междувременно, за да имат футболистите повече игрова практика. В настоящата ситуация, колкото повече мачове, толкова по-голяма е ползата", заяви опитният специалист.
"Няма нищо конкретно около трансферите. Работата ни продължава. Работим. Ако се получи, ще осъществим два трансфера", каза Гурбанов.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google