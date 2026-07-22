Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Защо новата скоростна кутия на Астън Мартин е толкова важна?

Защо новата скоростна кутия на Астън Мартин е толкова важна?

  • 22 юли 2026 | 20:44
  • 552
  • 0

Пакетът с подобрения по колата на Астън Мартин за Гран При на Унгария този уикенд включва и нова скоростна кутия, изтече информация от тима.

Целият пакет промени по AMR26 се очаква да направи колата с поне 2 секунди по-бърза, но дори и това да е твърде оптимистично очакване, Фернандо Алонсо и Ланс Строл ще получат шанс да са в колоната, а не да я гонят.

Тото Волф коментира интереса на Ферари към Антонели
Тото Волф коментира интереса на Ферари към Антонели

Новата трансмисия трябва да намали вибрациите, от които страда колата на тима от началото на тима, а се очаква, че на „Зандвоорт“ след всички планирани промени по шасито и скоростната кутия, те напълно да изчезнат.

Също така, болидите ще се отърват и от допълнителните елементи, които помагат за намаляване на вибрациите, но пък добавят допълнително тегло на колата. Повечето от тях се очаква да изчезнат още в Унгария.

В Англия: Верстапен ще остане в Ред Бул, в Макларън няма да има промени
В Англия: Верстапен ще остане в Ред Бул, в Макларън няма да има промени
 Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Хамилтън: Можехме да се борим за победа, поемам пълна отговорност за резултата в Белгия

Хамилтън: Можехме да се борим за победа, поемам пълна отговорност за резултата в Белгия

  • 22 юли 2026 | 15:11
  • 2335
  • 0
Още един министър тръгна да търси помирение в автомобилния спорт

Още един министър тръгна да търси помирение в автомобилния спорт

  • 22 юли 2026 | 14:49
  • 3916
  • 1
Какъв е проблемът, който спъва Франческо Баная през 2026?

Какъв е проблемът, който спъва Франческо Баная през 2026?

  • 22 юли 2026 | 14:23
  • 763
  • 0
Българския лъв за Формула 1: Надявам се през 2027!

Българския лъв за Формула 1: Надявам се през 2027!

  • 22 юли 2026 | 13:46
  • 10850
  • 4
Какво мислят Никола Цолов и съперниците му за битката за титлата във Формула 2

Какво мислят Никола Цолов и съперниците му за битката за титлата във Формула 2

  • 22 юли 2026 | 13:18
  • 9265
  • 3
Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1

  • 22 юли 2026 | 09:46
  • 12102
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Университатя (Крайова), капитанът поведе "сините"

Левски 1:0 Университатя (Крайова), капитанът поведе "сините"

  • 22 юли 2026 | 21:28
  • 66189
  • 151
Спартак (Търнава) 0:0 ЦСКА 1948

Спартак (Търнава) 0:0 ЦСКА 1948

  • 22 юли 2026 | 21:29
  • 6208
  • 5
Янев: ЦСКА е в Баку за добър резултат, искаме да видим стария Джеймс

Янев: ЦСКА е в Баку за добър резултат, искаме да видим стария Джеймс

  • 22 юли 2026 | 18:25
  • 18305
  • 77
Изненада: ЦСКА затяга дисциплината, не качи основен футболист на самолета за Баку

Изненада: ЦСКА затяга дисциплината, не качи основен футболист на самолета за Баку

  • 22 юли 2026 | 13:19
  • 48666
  • 68
Томас Райс: Достатъчно сме подготвени да играем срещу Апоел

Томас Райс: Достатъчно сме подготвени да играем срещу Апоел

  • 22 юли 2026 | 18:49
  • 5467
  • 3
ЦСКА “изби” парите от глобата срещу Дери Сити, чака сериозна сума от служебно дело във ФИФА

ЦСКА “изби” парите от глобата срещу Дери Сити, чака сериозна сума от служебно дело във ФИФА

  • 22 юли 2026 | 11:47
  • 39741
  • 56