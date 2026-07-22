Защо новата скоростна кутия на Астън Мартин е толкова важна?

Пакетът с подобрения по колата на Астън Мартин за Гран При на Унгария този уикенд включва и нова скоростна кутия, изтече информация от тима.

Целият пакет промени по AMR26 се очаква да направи колата с поне 2 секунди по-бърза, но дори и това да е твърде оптимистично очакване, Фернандо Алонсо и Ланс Строл ще получат шанс да са в колоната, а не да я гонят.

Down the inside at Eau Rouge! 👀



We can't get enough of Oscar Piastri's move on Lewis Hamilton at Spa 😮‍💨#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/JcqINnjjpI — Formula 1 (@F1) July 20, 2026

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Новата трансмисия трябва да намали вибрациите, от които страда колата на тима от началото на тима, а се очаква, че на „Зандвоорт“ след всички планирани промени по шасито и скоростната кутия, те напълно да изчезнат.

Също така, болидите ще се отърват и от допълнителните елементи, които помагат за намаляване на вибрациите, но пък добавят допълнително тегло на колата. Повечето от тях се очаква да изчезнат още в Унгария.

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Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1

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Снимки: Gettyimages