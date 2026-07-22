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Леклер се въздържа от прогноза за Гран При на Унгария

  • 22 юли 2026 | 16:47
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Пилотът на Ферари Шарл Леклер се въздържа от прогноза за Гран При на Унгария този уикенд, въпреки че се очаква, че по-бавната “Хунгароринг” трябва да е подходяща за автомобила на Скудерията SF-26.

“Вероятно, ще се окажем сред лидерите, но може и да не стана така - обясни пилотът от Монако. - Ще разберем едва когато излезем на трасето. В момента е много трудно да се предскаже кой отбор къде ще е бърз и къде - не.

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“Много добре помня какви очаквания имахме преди Монако и там се представихме по-слабо от очакваното. Затова сега трябва да сме по-внимателни.

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“В последните два състезателни уикенда успяхме максимално да използваме потенциала на автомобила ни. Така трябва и да е в Будапеща, но без да имаме някакви предварителни очаквания.”

Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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