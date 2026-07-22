Леклер се въздържа от прогноза за Гран При на Унгария

Пилотът на Ферари Шарл Леклер се въздържа от прогноза за Гран При на Унгария този уикенд, въпреки че се очаква, че по-бавната “Хунгароринг” трябва да е подходяща за автомобила на Скудерията SF-26.

“Вероятно, ще се окажем сред лидерите, но може и да не стана така - обясни пилотът от Монако. - Ще разберем едва когато излезем на трасето. В момента е много трудно да се предскаже кой отбор къде ще е бърз и къде - не.

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“Много добре помня какви очаквания имахме преди Монако и там се представихме по-слабо от очакваното. Затова сега трябва да сме по-внимателни.

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“В последните два състезателни уикенда успяхме максимално да използваме потенциала на автомобила ни. Така трябва и да е в Будапеща, но без да имаме някакви предварителни очаквания.”

Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1

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Снимки: Gettyimages