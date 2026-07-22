Спартак (Търнава) 0:0 ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 гостува на Спартак (Търнава) при 0:0 в първи мач от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Наставникът на "червените" Александър Александров залага на вратата на Петър Маринов и в защита Огнен Гашевич, Лаша Двали, Андре Хофман и Диего Медина. В халфовата линия ще са Георги Русев, Ектор Куеляр, Моатаз Земземи и Браян Собреро. Пред тях ще действа Жул Майер, а на върха на атаката - Мамаду Диало. За домакините на пейката е бившият играч на Левски Роман Прохазка, а бившият футболист на Пирин Кристиан Кощърна е титуляр.

СПАРТАК (ТЪРНАВА) 0:0 ЦСКА 1948

СПАРТАК (ТЪРНАВА): 72. Вантруба, 24. Кощърна, 52. Сабо, 16. Байрами 29. Микович, 5. Бегала, 91. Лаушич, 20. Трело, 30. Коркели, 11. Азанго, 14. Вилдебоер

ЦСКА 1948: 1. Маринов, 22. Гашевич, 3. Двали, 4. Хофман, 2. Медина, 11. Русев, 33. Куелар, 8. Земземи, 20. Собреро, 30. Майер, 93. Диало

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