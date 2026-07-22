Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Спартак (Търнава) 0:0 ЦСКА 1948

Спартак (Търнава) 0:0 ЦСКА 1948

  • 22 юли 2026 | 21:29
  • 6161
  • 5

ЦСКА 1948 гостува на Спартак (Търнава) при 0:0 в първи мач от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Наставникът на "червените" Александър Александров залага на вратата на Петър Маринов и в защита Огнен Гашевич, Лаша Двали, Андре Хофман и Диего Медина. В халфовата линия ще са Георги Русев, Ектор Куеляр, Моатаз Земземи и Браян Собреро. Пред тях ще действа Жул Майер, а на върха на атаката - Мамаду Диало. За домакините на пейката е бившият играч на Левски Роман Прохазка, а бившият футболист на Пирин Кристиан Кощърна е титуляр.

СПАРТАК (ТЪРНАВА) 0:0 ЦСКА 1948

СПАРТАК (ТЪРНАВА): 72. Вантруба, 24. Кощърна, 52. Сабо, 16. Байрами 29. Микович, 5. Бегала, 91. Лаушич, 20. Трело, 30. Коркели, 11. Азанго, 14. Вилдебоер

ЦСКА 1948: 1. Маринов, 22. Гашевич, 3. Двали, 4. Хофман, 2. Медина, 11. Русев, 33. Куелар, 8. Земземи, 20. Собреро, 30. Майер, 93. Диало

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Треньорът на Апоел (Тел Авив) има недовършена история с българските отбори

Треньорът на Апоел (Тел Авив) има недовършена история с българските отбори

  • 22 юли 2026 | 15:31
  • 5255
  • 4
Второ ново попълнение в ОФК Несебър

Второ ново попълнение в ОФК Несебър

  • 22 юли 2026 | 15:12
  • 1284
  • 0
Обявиха съдиите за Локо (Сф) - Левски, ЦСКА - Ботев (Пд) и варненското дерби

Обявиха съдиите за Локо (Сф) - Левски, ЦСКА - Ботев (Пд) и варненското дерби

  • 22 юли 2026 | 14:59
  • 1905
  • 0
Струмска слава с тежко поражение от израелци

Струмска слава с тежко поражение от израелци

  • 22 юли 2026 | 14:41
  • 1195
  • 0
Спартак (Пловдив) поиска стадион "Тодор Диев" под наем

Спартак (Пловдив) поиска стадион "Тодор Диев" под наем

  • 22 юли 2026 | 14:37
  • 1802
  • 4
Югоизточната Трета лига стартира с интригуващи сблъсъци

Югоизточната Трета лига стартира с интригуващи сблъсъци

  • 22 юли 2026 | 14:29
  • 1959
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Университатя (Крайова), капитанът поведе "сините"

Левски 1:0 Университатя (Крайова), капитанът поведе "сините"

  • 22 юли 2026 | 21:28
  • 65978
  • 151
Янев: ЦСКА е в Баку за добър резултат, искаме да видим стария Джеймс

Янев: ЦСКА е в Баку за добър резултат, искаме да видим стария Джеймс

  • 22 юли 2026 | 18:25
  • 18284
  • 75
Изненада: ЦСКА затяга дисциплината, не качи основен футболист на самолета за Баку

Изненада: ЦСКА затяга дисциплината, не качи основен футболист на самолета за Баку

  • 22 юли 2026 | 13:19
  • 48650
  • 68
Томас Райс: Достатъчно сме подготвени да играем срещу Апоел

Томас Райс: Достатъчно сме подготвени да играем срещу Апоел

  • 22 юли 2026 | 18:49
  • 5460
  • 3
ЦСКА “изби” парите от глобата срещу Дери Сити, чака сериозна сума от служебно дело във ФИФА

ЦСКА “изби” парите от глобата срещу Дери Сити, чака сериозна сума от служебно дело във ФИФА

  • 22 юли 2026 | 11:47
  • 39732
  • 56