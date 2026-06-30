Ейдриън Нюи се надява да задържи Фернандо Алонсо още една година в Астън Мартин

Шефът на Астън Мартин във Формула 1 Ейдриън Нюи смята, че обновеният болид на тима, планиран за Гран при на Унгария, е достатъчен, за да убеди Фернандо Алонсо да остане в отбора и за сезон 2027 в световния шампионат.

Бъдещето на Алонсо е изключително несигурно, тъй като 44-годишният пилот започва да изпитва недостиг на време, за да превърне изпадналия в криза проект на Астън Мартин в успешен. Отборът сериозно изостава, дори зад новака Кадилак, като се превърна в най-бавния тим във Формула 1.

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Автомобилът на Астън Мартин се развива по-бавно от очакваното и също така има и много излишни килограми, а с проблемите на задвижващата система на Хонда, сезонът за Фернандо Алонсо и Ланс Строл се превръща в кошмар.

През последните седмици Астън Мартин изостана още повече, тъй като не представи никакви значителни подобрения. Вместо това отборът заложи на по-голям пакет за Гран при на Унгария следващия месец, който се надява да донесе съществена разлика, а не просто някоя и друга десета от секундата.

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Нюи, който споделя, че подобренията ще бъдат фокусирани върху аеродинамична ревизия и значително намаляване на теглото, възлага надеждите си на летния пакет, за да убеди Алонсо, че си струва да остане в базирания в Силвърстоун отбор, вместо да сложи край на кариерата си.

„Това е много важно - обясни Нюи пред официалния сайт на тима. - Фернандо наистина очаква с нетърпение подобрението и ако то се представи добре, се надяваме, че той ще бъде в кокпита за още един сезон. Предвид неговия опит, усета му за колата и способността му да насочва развитието, той е огромен актив. Но той иска да види ясен, осезаем напредък. Ако можем да покажем, че се движим решително в правилната посока, той е абсолютно отдаден на това да бъде зад волана.“

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Описвайки в детайли подобренията по болида, Нюи заяви: „Основните структурни елементи остават същите – архитектурата на шасито и скоростната кутия не се променят фундаментално – но намалихме теглото и на двете, което изискваше повторна хомологация и краш тестове на предната част на шасито.“

„Предното окачване е непроменено. Задното окачване е леко ревизирано. Разработихме нов нос и значително преработени аеродинамични повърхности. Така че, макар основната структура да е сходна, това е голям аеродинамичен пакет, съчетан със значително намаляване на теглото. Целта е да се доближим много до лимита за тегло.“

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„Прогнозираме голяма стъпка напред, но не ми се иска да посочвам конкретни числа, защото нашите симулационни инструменти все още не са толкова усъвършенствани или добре свързани с реалното представяне на пистата, колкото е необходимо“, добави той.

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Снимки: Gettyimages