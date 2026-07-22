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  3. Колтън Херта ще кара за Кадилак в Унгария

Колтън Херта ще кара за Кадилак в Унгария

  • 22 юли 2026 | 19:13
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Американецът Колтън Херта ще вземе участие във втората си свободна тренировка за сезона от Формула 1 по време на състезателния уикенд за Голямата награда на Унгария в петък.

Херта направи своя дебют в официален уикенд от Формула 1, когато седна зад волана на болида на Серхио Перес в първата свободна тренировка преди Гран При на Испания на пистата „Барселона-Каталуня“.

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Този петък на „Хунгароринг“ Херта ще поеме управлението на болида на Валтери Ботас за второто си участие в свободна тренировка. Отборът на Кадилак се надява да продължи силната си форма от последните състезания и да спечели първата си точка във Формула 1.

Както Ботас, така и Перес ще трябва да пропуснат по още една тренировъчна сесия през втората половина на сезона, като се очаква Херта да получи и двете възможности.

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„Много е вълнуващо да получа още един шанс в първата свободна тренировка“, заяви Херта, който съчетава задълженията си във Формула 1 с участието си във Формула 2.

„Изминаха шест седмици, откакто за последно бях в колата, а за това време имаше голяма еволюция. Моята работа е да помогна на титулярните пилоти да имат възможно най-доброто Гран При на Унгария, но също така да предоставя обратна връзка, която ще подпомогне дългосрочните цели за развитие на отбора и ще ми даде по-добра основа за бъдещи сесии.“

Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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