Дешан: За мое добро и за доброто на Франция не водих мача с Норвегия, нямаме право на грешка срещу Швеция

Селекционерът на Франция Дидие Дешан говори пред медиите преди мача от 1/16-финалите на Мондиал 2026 срещу Швеция. Треньорът не води "петлите" в последния мач от групата срещу Норвегия, спечелен с 4:1, тъй като получи трагичната вест за кончината на майка си. Заради това Дешан летя спешно до Франция, след което се върна обратно в САЩ.

🚨 𝗗𝗜𝗗𝗜𝗘𝗥 𝗗𝗘𝗦𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗦 𝗦'𝗘𝗫𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘̀𝗥𝗘 𝗙𝗢𝗜𝗦 𝗗𝗘𝗣𝗨𝗜𝗦 𝗟𝗘 𝗗𝗘́𝗖𝗘̀𝗦 𝗗𝗘 𝗦𝗔 𝗠𝗘̀𝗥𝗘. ❤️🇫🇷



🗣️ Didier Deschamps :



« J'ai repris mes fonctions, tout s'est bien passé pour l'équipe de France lors du troisième match.



Pour… pic.twitter.com/H72tai5lUm — Parlons de foot ⚽ (@Parlons2Foot_) June 29, 2026

„Добре съм, тук съм. Откакто се върнах, съм концентриран. Беше много трудно, но за мое добро и за доброто на френския отбор трябваше да си тръгна. Сега започва второ състезание. А за да печелиш мачове, трябва да вкарваш повече от съперника. Допуснахме само два гола, но позволихме твърде много положения. Преди четири години имахме подобна схема. Ще трябва да бъдем ефективни, когато не владеем топката. Имаме способността да застрашаваме противника и това е сила, която трябва да запазим", започна Дешан.

"Швеция разполагат с много качество в атака в лицето на Еланга, Исак и Гьокереш. Играят със защита от петима и с тези играчи са опасни, когато има свободни пространства. Смятам, че резултатът срещу Нидерландия беше твърде суров. Имат и добри футболисти в средата на терена. Това е добър отбор и ако погледнете тримата им нападатели, те са сериозни инвестиции за своите клубове", добави той.

🚨 Didier Deschamps 🇫🇷 NE VEUT PAS PENSER À L’ÉLIMINATION ❌



« C'est la pire des choses de penser à ça. Moi je prépare les matchs pour que ça se passe bien.



Là ce sont des matchs couperets mais il faut avoir en tête ce qu'on doit faire pour passer ce match. »



(CP) pic.twitter.com/ustD3VGVvt — BeFootball (@_BeFootball) June 29, 2026

За риска от ранна елиминация селекционерът на Франция каза: "Най-лошото е да мислиш за това. Аз подготвям мачовете така, че всичко да мине добре. Сега предстоят мачове на директна елиминация, но трябва да сме наясно какво трябва да направим, за да спечелим този двубой. Не мисля, че съперниците играят за оцеляването си, но Швеция няма какво да губи. Трябва да подходим със смирение, сериозност и концентрация. Няма мачове за поправка, но не трябва да имаме притеснение или сдържаност. Играчите го знаят, те са състезатели. Нямаме право на грешка, но сме наясно с това. Ситуацията е различна за управление, но сме дошли за това и трябва да се справим. Имахме четири дни от последния мач, докато други имаха пет или шест, но не се оплаквам.“

За проблемите в отбора Дешан каза: "Уилям Салиба е добре. Има проблем с гърба, който не е от днес. Има установен протокол. Той е добре. Ако не е на 100%, то 99% е достатъчно. Участва пълноценно в живота на отбора, няма притеснения. Знае, че има нещо, но това не го сломява и не му пречи да играе освободено.

Маркюс Тюрам няма да играе, той има лек мускулен проблем. Н'Голо Канте няма контузия, но ще е трудно да е готов за утре. Все още не съм го виждал днес, трябва да преценим как ще подходим. Ще го наблюдаваме днес и утре.

Дешан не пожела да каже ще прави ли промени в състава си: „Избирам за всеки мач. Може да има ротация по-напред в състава, а също и от другата страна. Познавам играчите си. Това, което искам, е този, който започва, да е много добър, и този, който влиза, също да е много добър. В тези три мача се постарахме... имаше трима полеви играчи, които не получиха игрово време.

Що се отнася до звездата Килиан Мбапе, Дешан отговори: "Той е много добре физически и психически, иска да постигне велики неща с Франция и засега успява. Надявам се да продължи така. Килиан се връща в защита - може би по-малко от другите, но пък вкарва повече голове от тях. Да, той е на мисия, казах ви го още от първия ден, дори и невинаги да чувате. Казах ви го преди доста време – освен качествата, които Килиан притежава, и тази способност да вкарва голове, той напълно поема ролята си на капитан. Образът, който хората може да имат за него отвън, невинаги или рядко съответства на това, което е той в действителност. Нека продължава да вкарва голове и да прави асистенции.

Когато може да помогне, той го прави. Килиан през 2018 г. вече беше много силен. Той винаги търси да се подобрява, чупи рекорди и със сигурност ще счупи още. Може да сбърка контрол или да пропусне положение, както срещу Сенегал, но не се съмнява в себе си, защото е много голям играч. В главата му, ако има нов шанс, дори и да е пропуснал три преди това, това не му създава проблем. Кракът му няма да трепне. Той е от породата на изключителните играчи и е добре, че е французин и е с нас.“

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Снимки: Imago