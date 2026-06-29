96-годишната съседка на "петлите" в Бостън

Въпреки че е запазен за френския национален отбор по време на Световното първенство по футбол през 2026 г., хотел Four Seasons в Бостън все още е дом на някои целогодишни обитатели. Такъв е случаят с 96-годишната Шърли, която е щастлива да сподели няколко момента със „сините“.

Една съседка, различна от всички останали. От началото на Мондиал 2026 френският отбор споделя базовия си лагер с няколко души. Сред тях е и Шърли. На 96 години тази американка се е превърнала във фен на "петлите“, с които вече е имала няколко приятни срещи и получи подаръци от играчите.

🇫🇷🗣️ "Mbappé m'a dit que son maillot coûterait beaucoup d'argent", Shirley, 96 ans, vit dans l'hôtel des Bleus à Boston.https://t.co/uw2gt4Cxsp — RMC Sport (@RMCsport) June 29, 2026

"Дадоха ми фланелката на Килиан Мбапе. Той каза, че ако спечелят, ще я подпише и тогава ще струва цяло състояние! Абсолютно обожавам този отбор! Благодаря ви! Благодаря ви много от сърце. Това е прекрасен подарък от прекрасен човек и прекрасна страна. Толкова съм поласкана, че изобщо ми обърнаха внимание“, цитира RMC Sport думите на Шърли.

Националният отбор на Франция пристигна в Бостън на 10 юни, където установи своя базов лагер. Въпреки че голяма част от хотел Four Seasons е запазена за тях, някои от целогодишните обитатели на сградата все още заемат последния етаж.

⚽️ Shirley, 96 ans, est la colocataire des Bleus à leur hôtel de Boston et c'est la chouchoute du staff de l'équipe de France qui lui a même offert un maillot des Bleus. pic.twitter.com/TKOkOZfPG2 — franceinfo (@franceinfo) June 19, 2026

Според Franceinfo, Шърли слиза всяка сутрин до входа на хотела, за да види как Дидие Дешан и неговите играчи тръгват за тренировка. Придружавана ежедневно от Самия, тя е развила истинска страст към „сините“. „Тя не спира да говори за тях: „Трябва да победят“, разказа французойката пред RMC Sport.

За щастие на Шърли, „петлите“ ще останат на източното крайбрежие на САЩ благодарение на първото си място в груповата фаза. 1/16-финалът срещу Швеция този вторник ще се проведе в Ню Йорк, където отборът кацна още в неделя вечерта. Евентуалният осминафинал (срещу победителя от мача Германия-Парагвай) ще се играе във Филаделфия. А след това е възможен и полуфинал... отново в Бостън.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google