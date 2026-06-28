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В лагера на Швеция вярват, че са способни на изненада срещу Франция

  • 28 юни 2026 | 19:01
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Швеция ще бъде аутсайдер, когато се изправи срещу Франция в мач от елиминациите на Световното първенство в Ню Джърси във вторник, но помощник-треньорът на скандинавците Себастиан Ларсон вярва, че може да се стигне и до изненада. Шведите имат 4 точки след трите си мача от груповата фаза, представяйки се колебливо на шампионата в Северна Америка.

"Не е нужно да казвам много за Франция. Те имат няколко момчета, които са доста опитни. Ще имаме необходимите предизвикателства и ги очакваме с нетърпение. Ще бъде наистина фантастично. Ако погледнете назад, успявахме да елиминираме по-големи съперници преди. Надявам се, че не очакват с нетърпение да се срещнат с нас. Но ако го направят, просто така стоят нещата. Смятам, че имат уважение към нас. Все още разполагаме с играчи, които могат да постигнат много добри неща. За нас е важно да направим всичко както трябва, защото това ще се изисква в този двубой", заяви Ларсон пред медиите. 

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Снимки: Gettyimages

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