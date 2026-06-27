Швеция загуби титулярен бранител до края на Мондиал 2026

Шведският защитник Исак Хиен няма да играе повече на Световното първенство, след като получи контузия в подколянното сухожилие при равенството 1:1 с Япония, съобщиха от Футболна асоциация на скандинавската страната.

ℹ️ Isak Hien lämnar VM



Detta på grund av skadan han ådrog sig i samband med matchen mot Japan.



Vi är med dig, Isak 🫶



📰 https://t.co/0JJZGEKdVF#FIFAWorldCup pic.twitter.com/WEfdfC1Z67 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) June 27, 2026

Шведите ще се изправят срещу Франция на осминафиналите, след като се класираха като един от осемте най-добри трети отбора, но 27-годишният футболист няма да бъде на разположение на треньора Греъм Потър.

"Исак получи контузия и няма да може да участва повече на Световното първенство. Той ще се завърне в клуба си Аталанта и контузията означава, че ще отсъства за известно време. Това е тъжно и трябва да го подкрепим възможно най-силно. Сигурен съм, че той ще се завърне още по-силен на терена", заяви Греъм Потър пред медиите.

Новината е неприятна за отбора, тъй като Хиен бе титуляр и в трите мача на "тре крунур".

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Снимки: Imago