Дешан се завърна в лагера на Франция

Селекционерът на Франция Дидие Дешан се завърна при отбора на Световното първенство след погребението на майка си и произнесе емоционална реч пред играчите преди първия мач от фазата на елиминациите срещу Швеция във вторник.

„Първото състезание приключи. Но има и второ. За тези от вас, които вече са играли на Световно първенство, там всичко се променя. Това е същото състезание, но реално е друго. Всеки мач може да бъде последен“, каза Дешан във видеоклип, публикуван в Инстаграм акаунта на тима.

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Водени от капитана Килиан Мбапе и други звезди, „сините“ спечелиха и трите си мача от груповата фаза и са основни претенденти за титлата. 57-годишният Дешан пропусна последния мач от груповата фаза срещу Норвегия в петък поради смъртта на майка си. Отборът спечели с 4:1 под ръководството на помощник-треньора Ги Стефан и е фаворит срещу Швеция, преди евентуално да се изправи срещу Германия на осминафиналите.

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Турнирът е последен за Дешан, който ще се оттегли след 14 години начело, като се очаква Зинедин Зидан да го замени. Той изведе "петлите" до титлата през 2018-а и до финала през 2022-а, който загубиха след дузпи срещу Аржентина. Двата състава биха могли да се срещнат отново на финала на 19 юли в Ню Джърси, а трета титла би била окончателното сбогуване за Дешан, който беше капитан на тима при първия трофей през 1998 година.

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Дешан каза, че целта за титлата е като да изкачваш планина, тъй като предизвикателствата се увеличават, колкото повече човек се приближава до върха.

„Вече имаш увереност и си постигнал страхотни неща. Разбира се, все още има неща, които можем да подобрим. Трябва да надграждаме върху това, въвху тази увереност, без да ставаме прекалено самоуверени“, завърши селекционерът, цитиран от ДПА.

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Снимки: Gettyimages