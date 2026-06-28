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  3. Гьокереш: Трябва да вярваме в себе си срещу Франция, ще бъде интересно срещу Салиба

Гьокереш: Трябва да вярваме в себе си срещу Франция, ще бъде интересно срещу Салиба

  • 28 юни 2026 | 20:59
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Националният отбор на Швеция проведе своята последна тренировка в базовия си лагер в Далас в неделя, преди да отпътува за Ню Йорк/Ню Джърси за сблъсъка си с Франция от фазата на елиминациите на Световното първенство. „Синьо-жълтите“ се класираха за следващия етап, след като завършиха на трето място в група F. Във вторник (30 юни) Швеция ще се изправи срещу финалиста от Мондиал 2022 Франция на стадион „Ню Йорк / Ню Джърси“.

В лагера на Швеция вярват, че са способни на изненада срещу Франция
В лагера на Швеция вярват, че са способни на изненада срещу Франция

Нападателят на тима Виктор Гьокереш подчерта, че отборът му трябва да бъде в най-добрата си форма, за да има шанс срещу именития си съперник.

„Трябва да сме в най-добрата си форма, защитната ни организация трябва да е почти перфектна и, разбира се, да се възползваме от шансовете, които ще получим в мача“, заяви Гьокереш.

Въпреки че Швеция е считана за аутсайдер в двубоя, нападателят настоява, че тимът не е загубил вяра в собствените си сили.

„Имаме самочувствие. Мисля, че трябва да вярваме в себе си. Видяхме в много мачове на този турнир, че можеш да печелиш и да се справяш добре, дори когато играеш срещу най-добрите отбори. Разбира се, може да сме аутсайдери, но все пак вярваме в себе си“, добави той.

Германия и Франция научиха съперниците си на 1/16-финалите
Германия и Франция научиха съперниците си на 1/16-финалите

В края нападателят сподели и че няма търпение да се изправи срещу своя съотборник в Арсенал Уилям Салиба, очаквайки интересен сблъсък.

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