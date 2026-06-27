ФИФА отказа на французите да носят черни ленти в памет на майката на Дешан

Световната футболна федерация (ФИФА) не позволи на националния отбор на Франция да излезе с черни ленти за мача си срещу Норвегия от третия кръг на група "I" на Световно първенство.

Причината за искането на френския тим е кончината на майката на селекционера Дидие Дешан. Трагичното събитие наложи специалистът да пропусне двубоя с Норвегия, който се изигра на "Жилет Стейдиъм" във Фоксборо, САЩ, и да се завърне във Франция за погребението.

"Петлите" разгромиха скандинавския си съперник с 4:1 и завършиха на първо място в групата с актив от 9 точки.

Помощникът на Дешан - Ги Стефан, който водеше тима днес, потвърди, че селекционерът ще е при тима още утре.

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Снимки: Gettyimages