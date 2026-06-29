Шиърър: Тухел все още търси решения по фланговете, но и в защита сме много неуверени

Има много причини за позитивизъм относно представянето на Англия досега на това Световно първенство, но наличието на сработен състав не е една от тях.

Първата цел беше отборът да спечели групата си и тя бе постигната. Усещането обаче е, че Томас Тухел все още търси някои решения, макар и след три изиграни мача.

Не е задължително да имаш всички отговори, дори на този етап от турнира, тъй като контузии и наказания винаги принуждават отборите да адаптират идеите и състава си с напредването, но Тухел има доста неща за изглаждане преди мача срещу ДР Конго в Атланта в сряда.

Няма съмнение, че той се опитва да намери кои комбинации от крайни защитници и крила работят най-добре за отбора по двата фланга – вече видяхме девет различни такива в рамките на 270 минути, включващи осем различни играчи.

Причината Тухел да изпробва толкова много варианти е, че все още не е намерил правилната формула. Очевидно контузиите на Рийс Джеймс и Джарел Куанса на десния бек не помогнаха, както и фактът, че Букайо Сака не е на 100% готов също дава своето отражение.

Но по една или друга причина отборът не успява да създаде постоянна заплаха по фланговете, а непрекъснатите промени в защитната четворка не допринесоха и за стабилността в отбрана. Изглеждаме неуверени всеки път, когато противниците атакуваха, което е притеснително.

В същото време обаче имаше няколко играчи, които се представиха на ниво.

Елиът Андерсън беше абсолютно превъзходен срещу Панама, докато Джуд Белингам беше играч на мача, и то с право, а Хари Кейн отново отбеляза своя гол.

Белингам: Знаем на какво ниво сме и какво искаме да постигнем

Заедно с Джордан Пикфорд и Деклан Райс, те са гръбнакът на отбора и знаеш, че можеш да разчиташ на тях, когато е най-важно.

Може би не сме видели толкова, колкото бихме искали, от всяка част на отбора на Тухел, но все пак знаем, че можем да разчитаме на големите звезди да се проявят и да създадат нещо брилянтно, за да променят хода на мача.

В идеалния случай не бихме разчитали на някой да ни вкара гол от нищото, както направи Джуд Белингам, когато засече корнера на Сака срещу Панама.

Бих предпочел системата ни да ни осигурява платформа за създаване на много шансове от игра, но във всеки мач ще има моменти, в които нещата не се получават.

Не че изглеждахме опасни преди да отбележим, но вече знаехме колко важни са статичните положения и със сигурност не е лошо да имаш големи играчи, на които можеш да разчиташ да осигурят такъв магически момент, когато отборът се нуждае от него.

Дори не беше особено добро центриране, но Белингам го превърна в такова. Казвайте каквото искате за защитата на Панама, но все пак беше впечатляващо как той стигна до топката, показвайки сила, баланс и умение. След като вкара, имаше само един възможен победител.

ДР Конго вероятно ще подходи като Гана и Панама, като се защитава с много хора и ще търси да ни удари на контраатака. Отново предизвикателството ще бъде да ги преодолеем – и това е шанс да покажем какво сме научили.

Част от това може да е нещо толкова просто, колкото начина, по който вкарваме топката в наказателното поле на противника.

Както казах, докато коментирах мача с Панама за Radio 5 Live, нашите крила - Маркъс Рашфорд и Сака, влизаха навътре, за да центрират с неудобния крак – Рашфорд с десния отляво и обратното със Сака отляво – което е по-лесно за защитниците да изчистят.

Изглеждаме по-опасни, когато те отиват по външната част и след това центрират, както направи Белингам за гола на Кейн. По този начин нападателят може да направи своето движение, след като знае, че топката идва, и да я атакува.

Все още не сме видели най-доброто от този отбор на Англия в атака, но най-голямото ми притеснение досега е колко пъти бяхме разкрити в защита.

Това се случи и в трите мача – бяхме слаби в защита през първото полувреме срещу Хърватия и допуснахме два гола, но ни се размина срещу Гана и Панама, въпреки че бяхме колебливи и им дадохме шансове.

Необходими са големи подобрения, защото колкото по-напред стигаме в този турнир, толкова по-добри съперници ще срещаме. Тези по-добри играчи ще ни накажат, ако продължим да правим същите неща, а също така ще бъде по-трудно да се възстановим от тези грешки.

На минали турнири, дори и да може да се твърди, че защитата ни беше най-силната, поне винаги беше доста сработена.

Изглежда обаче, че отново ще видим различна четворка в защита срещу ДР Конго. Възможно е Спенс да се завърне като десен бек или пък Езри Конса да бъде преместен от центъра на отбраната. В такъв случай е вероятно Джон Стоунс да си партнира с Марк Геи, ако последният е възстановен.

Някои от промените, които Тухел направи досега, бяха по негов избор, но други му бяха наложени. Както вече споменах, контузиите засягат всички, но той пое огромен риск с някои от избраните играчи, тъй като те имат история с чести травми.

Който и да избере в защитната четворка срещу ДР Конго, да се надяваме, че решението ще бъде успешно и ще ни преведе поне през следващите няколко кръга.

Уверен съм, че следващият ми въпрос ще бъде как Англия ще се справи срещу Мексико или Еквадор. Но ако искаме да стигнем далеч на това Световно първенство, ще трябва да спрем с постоянните ротации и да намерим стабилност в отбрана.

Алън Шиърър в разговор с Крис Бивън от BBC Sport

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