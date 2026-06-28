Панама 0:0 Англия

Панама и Англия играят при резултат 0:0 на "МетЛайф Стеийдъм" в заключителния мач за двата отбора от груповата фаза на Световното първенство. "Трите лъва" са лидер във временното класиране на група "L" само заради по-добрата си голова разлика от Гана. Тимът на Гарет Саутгейт вече си осигури класирането на елиминациите, но днес ще играе за първото място, а и за това да оправи горчивия вкус, който устави в своите фенове след безличното нулево равенство с африканския тим. Иначе в първия си мач англичаните се представиха повече от добре, побеждавайки с 4:2 Хърватия.

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Панама загуби и двата си мача до момента с минимален резултат и е на дъното на класирането, като вече няма шанс да продължи напред. Това е и единственият отбор, който още няма отбелязан гол на Световното.

Единствената предишна среща между двата отбора бе на Мондиал 2018, когато "трите лъва" разбиха "каналджиите" с 6:1.

Томас Тухел е направил цели пет промени в сравнение с мача с Гана. Джаръл Куанса, Нико О'Райли, Морган Роджърс, Букайо Сака и Маркъс Рашфорд започват като титуляри за сметка на Рийс Джеймс, който получи контузия и вероятно няма да играе повече на Световното, Джед Спенс, Деклан Райс, Антъни Гордън и Нони Мадуеке. Куанса ще влезе в ролята на десен бек. Интересното е, че Джуд Белингам и Морган Роджърс стартират заедно. Звездата на Реал Мадрид обаче ще действа малко по-назад, замествайки Деклан Райс. На върха на атаката отново е Хари Кейн.

Ready to take on Panama ❤️‍🔥 pic.twitter.com/wDrBUClrnx — England (@England) June 27, 2026

Томас Кристиансен е направил три корекции в своя състав. Фидел Ескобар стартира като един от тримата централни защитници. Хорхе Гутиерес ще действа като ляв халф-бек, а Томас Родригес ще води атаката на Панама.

Още след изпълнението на началния удар "каналджиите" организираха опасна атака, която завърши с удар на Родригес, който бе уловен без проблем от Пикфорд.

След това англичаните заиграха доста активно. В седмата минута Рашфорд нанесе добър удар от границата на наказателното поле, но Москера изби в корнер.

"Трите лъва" опитваха да бъдат активни по фланговете. Сака също отправи да изстрела, но те не донесоха особена опасност. Отборът на Панама се стараеше да не се прибира много дълбоко в своята половина и чакаше възможности за контраатака.

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Снимки: Gettyimages