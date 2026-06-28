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Тухел: Сега турнирът започва наново

  • 28 юни 2026 | 02:27
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Селекционерът на Англия Томас Тухел остана доволен от агресията, която според него е показал отборът му при победата с 2:0 над Панама. Германецът смята, че с влизането в елиминационната фаза турнирът започва на практика отначало, а играчите трябва да съберат цялата си сила и енергия, за да вървят напред.

"Направихме това, което беше необходимо. Очаквахме тежък мач срещу физически силен опонент и точно това се получи срещу тима на Панама. Опитахме се да бъдем максимално агресивни, но и максимално внимателни, за да не допускаме грешки. В крайна сметка стигнахме до победа.

Страхотно представяне за Белингам, но всички правеха това, което трябваше. Хубаво е, че Кейн подобри рекорда, но това няма да е краят за него.

Можехме да направим още в последните 20-ина минути, но и съперникът увеличи своята агресия, опитвайки се да стигне до гол. Сега турнирът започва отново, тъй като стартират директните елиминации. Ще трябва да бъдем максимално събрани и ще видим докъде ще стигнем.

Трябва да видим какво ще стане с Деклан Райс и Джаръл Куанса. Имаме три-четири дни до следващия мач. Надявам се всичко с тях да е наред", заяви Тухел след успеха над Панама.

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Снимки: Gettyimages

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