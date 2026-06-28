Белингам: Знаем на какво ниво сме и какво искаме да постигнем

Халфът на Англия Джуд Белингам спечели за втори пореден път наградата за Играч на мача по време на Световното първенство. Звездата на Реал Мадрид имаше основен принос за успеха срещу Панама, след като сам реализира първия гол, а след това асистира на Хари Кейн за рекордното попадение на нападателя. С този успех Англия завърши на първо място в група "L".

„Първата задача е изпълнена. Дойдохме тук, за да правим нещата етап по етап. Преминахме добре през предварителните мачове и постигнахме първата задача - излязохме от групата и я спечелихме.

Знаем на какво ниво сме и какво искаме да постигнем и го направихме през второто полувреме. Всеки ден трябва да се опитваме да се подобряваме и от нас зависи да го направим", заяви Белингам, който коментира и рекорда на Хари Кейн.

„Той продължава да повишава нивото си и това е невероятно. Това е всичко, което заслужава. Виждате усилията, които полага като капитан, и как ни води. Качеството му говори само за себе си, той е най-добрият.“

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