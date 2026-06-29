Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Министър Керязов приема Владимир Кличко
  1. Световно първенство
  2. Футбол свят
  3. Елиът Андерсън премина прегледите, ще получи голяма заплата в Манчестър Сити

Елиът Андерсън премина прегледите, ще получи голяма заплата в Манчестър Сити

  • 29 юни 2026 | 15:00
  • 1235
  • 0

Халфът на Англия Елиът Андерсън е преминал вчера медицински прегледи в Канзас Сити, след като е получил разрешение за това от Томас Тухел след победата над Панама. Както е известно, Манчестър Сити постигна договорка с Нотингам Форест за трансфер на полузащитника в размер на 116 милиона паунда, което е клубен рекорд за "гражданите". Така Андерсън стана най-скъпият британски футболист в историята. Имаше информация, че той ще премине прегледи още на следващия ден - 26 юни, но тогава Тухел не искаше един от титулярите му да се разконцентрира преди финалния мач от груповата фаза на Световното първенство. Сече вече и тази подробност е уредена.

Според информациите на Острова Андерсън ще подпише договор за пет години с Манчестър Сити, като в него ще има опция за удължаването му с 12 месеца. Заплатата му на "Етихад Стейдиъм" ще бъде в размер на 300 000 паунда седмично.

Елиът Андерсън започна като титуляр в първите три мача на Англия на Световното първенство. Интерес към него проявяваше в един момент и Манчестър Юнайтед, но "червените дяволи" се отказаха заради високата му цена. Нотингам Форест отхвърли първите две оферти на "гражданите", но вече всичко е уточнено.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Марокански фенове превзеха в Монтерей преди сблъсъка с Нидерландия

Марокански фенове превзеха в Монтерей преди сблъсъка с Нидерландия

  • 29 юни 2026 | 10:48
  • 391
  • 0
Конспирация или хаос? Алжир и Австрия защитиха дискусионното равенство

Конспирация или хаос? Алжир и Австрия защитиха дискусионното равенство

  • 29 юни 2026 | 10:45
  • 921
  • 2
Селекционерът на Япония: Вярваме, че можем да спечелим световната титла

Селекционерът на Япония: Вярваме, че можем да спечелим световната титла

  • 29 юни 2026 | 10:34
  • 1784
  • 7
Швеция приема ролята на аутсайдер срещу Франция на Световното първенство

Швеция приема ролята на аутсайдер срещу Франция на Световното първенство

  • 29 юни 2026 | 10:10
  • 686
  • 2
Менди пропусна още една тренировка на Сенегал

Менди пропусна още една тренировка на Сенегал

  • 29 юни 2026 | 09:58
  • 363
  • 0
Барселона отново се активизира за Хари Кейн

Барселона отново се активизира за Хари Кейн

  • 29 юни 2026 | 09:56
  • 5876
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Левски се прицели в голова машина, таранът направи фурор в Португалия и бе избран за №1

Левски се прицели в голова машина, таранът направи фурор в Португалия и бе избран за №1

  • 29 юни 2026 | 14:35
  • 23561
  • 66
Министър Керязов приема Владимир Кличко

Министър Керязов приема Владимир Кличко

  • 29 юни 2026 | 15:51
  • 3151
  • 9
Венци Стефанов: Мръсна история! Изглежда над собственика на Ботев (Пд) има чадър

Венци Стефанов: Мръсна история! Изглежда над собственика на Ботев (Пд) има чадър

  • 29 юни 2026 | 14:28
  • 16435
  • 25
Официално: Мареска е новият мениджър на Манчестър Сити

Официално: Мареска е новият мениджър на Манчестър Сити

  • 29 юни 2026 | 16:21
  • 989
  • 0
Капитанът на Каса Пиа вече е в София! Бранителят минава прегледи

Капитанът на Каса Пиа вече е в София! Бранителят минава прегледи

  • 29 юни 2026 | 11:07
  • 31234
  • 95
Започна ден 1 на "Уимбълдън", вече двама се отказаха

Започна ден 1 на "Уимбълдън", вече двама се отказаха

  • 29 юни 2026 | 15:03
  • 10755
  • 0