Елиът Андерсън премина прегледите, ще получи голяма заплата в Манчестър Сити

Халфът на Англия Елиът Андерсън е преминал вчера медицински прегледи в Канзас Сити, след като е получил разрешение за това от Томас Тухел след победата над Панама. Както е известно, Манчестър Сити постигна договорка с Нотингам Форест за трансфер на полузащитника в размер на 116 милиона паунда, което е клубен рекорд за "гражданите". Така Андерсън стана най-скъпият британски футболист в историята. Имаше информация, че той ще премине прегледи още на следващия ден - 26 юни, но тогава Тухел не искаше един от титулярите му да се разконцентрира преди финалния мач от груповата фаза на Световното първенство. Сече вече и тази подробност е уредена.

Според информациите на Острова Андерсън ще подпише договор за пет години с Манчестър Сити, като в него ще има опция за удължаването му с 12 месеца. Заплатата му на "Етихад Стейдиъм" ще бъде в размер на 300 000 паунда седмично.

Елиът Андерсън започна като титуляр в първите три мача на Англия на Световното първенство. Интерес към него проявяваше в един момент и Манчестър Юнайтед, но "червените дяволи" се отказаха заради високата му цена. Нотингам Форест отхвърли първите две оферти на "гражданите", но вече всичко е уточнено.

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Снимки: Imago