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Барселона отново се активизира за Хари Кейн

  • 29 юни 2026 | 09:56
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Ръководството на Барселона е подновило опитите си да привлече капитана на Англия и голмайстор на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн. Според "Дейли Мейл" каталунците са се свързали с представителите на нападателя, докато Кейн участва с националния си обор на Световното първенство в Северна Америка.

32-годишният нападател, който има вече три гола на Мондиала, има договор с баварците за още една година. От "Камп Ноу" смятат, че могат да осигурят финансите за такъв трансфер, но информациите са, че самият Кейн се чувства много добре на "Алианц Арена" и не смята да напуска клуба.

"Дейли Мейл" също разкрива, че представилите на Кейн моментално са отхвърлили набезите от Барселона, след като са получили въпросното обаждане. Изданието твърди, че техният приоритет е след Световното да бъде договорен нов контракт с Байерн.

Барселона търси класен нападател, който да замести Роберт Левандовски. Опитите да бъде привлечен голмайстора на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес за момента удрят на камък.

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